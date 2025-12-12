Ventimiglia, nel fine settimana torna il Villaggio di Natale nel chiostro di Sant’Agostino (Foto)

Nel chiostro di Sant’Agostino a Ventimiglia prosegue il Villaggio di Natale. Nel fine settimana, dalle 10 alle 19, si potranno trovare numerose bancarelle, ricche di dolci tradizionali natalizi, prodotti Deco, cioccolata calda, vin brûlé, biscotti speziati e un’ampia scelta di decorazioni artigianali, idee regalo e la casa di Babbo Natale. Ad animare gli spazi ci saranno cantastorie, truccabimbi, melodie di canti e musiche natalizie e numerose attività pensate per divertire i più piccoli e coinvolgere le famiglie.

L'iniziativa è proposta dall’associazione Terra di Ponente e dall’Ente Agosto Medievale con la partecipazione dei sestieri cittadini, artigiani locali e artisti di teatro di strada e grazie alla collaborazione con la parrocchia di Sant'Agostino. "Il villaggio di Natale prosegue con una varietà di attività che promettono di affascinare i visitatori" - fa sapere Piero Fusco, presidente dell'Ente Agosto Medievale - "Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 19, il chiostro ospita un mercatino vivace e colorato. Qui, artigiani, artisti locali e hobbisti espongono le loro creazioni uniche, ideale per chi cerca regali particolari e prodotti artigianali che catturano lo spirito natalizio. Passeggiando tra le bancarelle, ci si può deliziare con dolci tradizionali tipici delle festività, scoprire decorazioni fatte a mano e gustare una calda cioccolata o un vin brûlé aromatico, rendendo ogni visita un'esperienza sensoriale indimenticabile. Un evento che non solo celebra le festività ma invita tutti a immergersi in un'atmosfera di gioia e condivisione".

"Il programma del Villaggio diventa ancora più ricco nel pomeriggio di domenica 14, quando i visitatori possono partecipare a scene teatrali emozionanti presentate da Antonella Lercari nell'evento “Aspettando il Natale”. Questo spettacolo è progettato per coinvolgere grandi e piccini, trasformando ogni visita in un momento speciale" - svela Fusco - "I bambini possono divertirsi anche con l’attività 'Colora il tuo Natale', organizzata dalla parrocchia di Sant'Agostino, in cui possono esprimere la loro creatività e vivere momenti di pura gioia. Non manca nemmeno la parte musicale: 'Elena l'elfo cantastorie' intratterrà il pubblico con racconti e melodie accompagnate dalla sua arpa celtica, un tocco magico che arricchisce ulteriormente l'atmosfera festiva. Un altro punto culminante del Villaggio è la casa di Babbo Natale, dove i più piccoli possono consegnare le loro letterine piene di desideri. Questa figura incantevole rappresenta un simbolo di speranza e magia, portando sorrisi ai bambini e nostalgici ricordi agli adulti. Ogni letterina diventa così un modo personale per condividere sogni e aspirazioni".

Piero Fusco, uno degli organizzatori, sottolinea che "il Villaggio di Natale è pensato per coinvolgere tutte le famiglie. Oltre alla Casa di Babbo Natale, gli spazi del chiostro sono animati da truccabimbi e tante attività ludiche, offrendo ai più piccoli l’opportunità di divertirsi con giochi e laboratori creativi. Le musiche e i canti natalizi che accompagnano il percorso creano un’atmosfera calorosa e accogliente, perfetta per trascorrere momenti insieme. Non resta che addentrarsi in questo mondo di luci e colori e lasciarsi avvolgere dalla magia del Natale".