Sanremo: cambio di sede per il concorso di arte floreale 'Bouquet Festival', lunedì prossimo al Forte di Santa Tecla

Cambio di sede per la nona edizione del concorso di arte floreale ‘Bouquet Festival di Sanremo’, organizzato da Amaie Energia-Mercato dei Fiori in collaborazione con il Comune di Sanremo. Dopo la vittoria del foggiano Mario Garofalo di Torremaggiore, lo scorso anno, gli Assessori Sindoni e Moscato, di concerto con il Sindaco Mager hanno deciso di organizzare il concorso all’interno del forte di Santa Tecla, anziché alla Villa Ormond.

Una scelta sicuramente azzeccata, sia per una maggiore centralità del luogo, che per la sua storia e per gli ambienti suggestivi dove si potrà svolgere il concorso. Anche quest’anno sono attesi professionisti provenienti da tutta Italia con fiori e fronde che saranno forniti dal Mercato dei Fiori di Sanremo, tutti prodotti stagionali del Distretto Florovivaistico del Ponente ligure. L’appuntamento è per lunedì prossimo quando i partecipanti si sfideranno nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, per attendere poi il responso della giuria, che porterà il primo classificato nella squadra che confezionerà i bouquet per i cantanti ed i vari ospiti durante le dirette del Festival di Sanremo 2025.

Sono 12 i concorrenti selezionati per la nona edizione del Concorso “Bouquet Festival di Sanremo 2025” provenienti da tutta Italia e, nel dettaglio, dalla provincia di Treviso (Santa Lucia di Piave), Bergamo (Dalmine), Lecce (Galatina), Foggia (Torremaggiore), Brescia (Orzinuovi), Napoli (Acerra), Palermo (Carini), Biella, Ragusa (Scicli), Mantova (Curtatone), Frosinone (Cassino), Barletta – Andria – Trani (Bisceglie). Il tema di quest’edizione è “I fiori nell’Arte”. I concorrenti si sfideranno nella creazione di 2 bouquet dal titolo “Barocco e impressionismo” e “Modernismo e cubismo”. Gli sfidanti hanno un’età media inferiore a 40 anni, a dimostrazione della notorietà dell’evento che suscita particolare interesse tra i giovani. I bouquet saranno in esposizione lunedì 13 gennaio, al Forte di Santa Tecla, con ingresso libero dalle ore 15 alle 19. Alle 16 è prevista la proclamazione del vincitore.

“Il “Bouquet Festival” - dichiarano gli assessori Alessandro Sindoni (turismo) ed Ester Moscato (floricoltura) – rappresenta una nuova tappa di avvicinamento verso la kermesse in programma tra poco più di un mese. Sanremo, infatti, si sta preparando al grande evento che, come ogni anno, porterà l’attenzione internazionale sulla nostra città e le sue bellezze. E tra queste non possono mancare i fiori, da sempre considerati simbolo del territorio per la loro qualità. Il concorso vuole quindi valorizzare la produzione locale che ogni sera, tramite i bouquet realizzati dal vincitore, salirà sul palco del Teatro Ariston come omaggio ai cantanti e agli ospiti”.

“Il Festival della Canzone Italiana rappresenta una vetrina importante per la floricoltura locale – aggiunge il presidente di Amaie Energia Sergio Tommasini – Si tratta infatti di un comparto economico di grande valore e da sempre legato al territorio, la cui tradizione si rinnova ogni giorno al Mercato dei Fiori di Valle Armea, una struttura sulla quale crediamo molto e dove sono in atto numerosi progetti per un suo continuo sviluppo”.

Il concorso, organizzato dal Mercato dei Fiori in collaborazione con il Comune di Sanremo, curato nella parte tecnica dalla Floral Designer Jessica Tua, quest’anno vede come location il suggestivo Forte di Santa Tecla, affacciato sul mare, patrimonio storico della città. La giuria tecnica di alto livello professionale è formata dai noti floral designer Rita Milani, Marco Introini e Rudy Casati.

Rita Milani svolge l’attività di fiorista da 35 anni. Diplomata con il titolo di fiorista europeo, ha preso parte a corsi e seminari tenuti da grandi maestri di arte floreale europei. Nel 2002, vincendo il concorso Bouquet Sanremo, ha potuto realizzare i bouquet per gli ospiti di quell’edizione del Festival. Da allora è collaboratrice con il Mercato dei Fiori per la promozione in Italia, in Europa ed anche oltre oceano.

Rudy Casati proviene da generazioni di giardinieri, florovivaisti e fioristi. Diplomato agrotecnico, da subito impegnato nell’azienda floricola paterna, successivamente diviene socio del laboratorio Botanico “I Fiori di Mario” assieme al fratello Alfredo e le sorelle Lia e Rossella. Nella sua esperienza ha ricoperto ruoli di rilievo nelle associazioni nazionali ed europee di arte floreale, sempre impegnato tra la produzione di fiori e piante, il negozio di fiori, la progettazione di giardini, fiere del settore e insegnante di arte floreale presso la Fondazione Minoprio e docente internazionale presso Sikastone floristry international school di Pechino. Ha partecipato a diversi concorsi di arte floreale vincendo anche un’edizione del concorso Bouquet Sanremo; dal 2005 è membro del Sanremo Italian Style promuovendo l’arte floreale in Giappone, Stati Uniti, Russia, Siberia, Serbia, Emirati Arabi (Dubai) e diversi paesi Europei tra cui Germania, Portogallo, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria.

Marco Introini è cresciuto assieme ai fiori. Nel 1990 entra a lavorare nell’attività della madre, proprietaria di un negozio di fiori. Si forma professionalmente con Federfiori, con i più importati maestri di arte floreale nazionali; nel 2009 entra a far parte del Sanremo Italian Style, gruppo di flower designer creato per promuovere e dare visibilità ai fiori prodotti nella nostra Riviera commercializzati presso il Mercato dei Fiori. Dal 2013 lascia l’attività di fiorista per quella di freelance e di organizzazione di eventi. Ha collaborato con le più grandi personalità del mondo floreale internazionale. La giuria d’onore presieduta dal presidente di Amie Energia e Servizi, dott. Sergio Tommasini, è composta dall’assessore al turismo Alessandro Sindoni, dall’assessore alla floricoltura Ester Moscato, dalla dott.ssa Maria Silvana Sicari e Carla Vacchino, entrambe membri delle scuole di Arte Floreale I.I.D.F.A e E.D.F.A. e dal vicepresidente di Floranga Enrico Barla.

La giuria d’onore esprimerà il giudizio in base all’originalità dell’interpretazione del tema e alla valorizzazione del prodotto locale.