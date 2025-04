Sanremo: domani su Entella TV documentario sulla passione di Cristo girato e ambientato  a Coldirodi nel 2011

Nella giornata di domani, intorno alle 19.30 circa, su Entella TV, canale 75 del digitale terrestre, televisione regionale con copertura Genova, Savona e Imperia - e visibile in streaming in tutto il mondo sul sito Entella TV.net e sulle piattaforme Ios e Android - verrà messa in onda la registrazione del documentario girato e prodotto dal regista sanremese Roberto Pecchinino sulla passione di Cristo girato e ambientato a Coldirodi nel 2011.