Ventimiglia, "parcheggio pulito a metà a causa di auto in divieto di sosta": la segnalazione (Foto)

"Un lavoro fatto a metà". Con queste parole un cittadino di Ventimiglia commenta un intervento di pulizia svoltosi sabato scorso a San Secondo, una zona della città di confine.

"Sabato scorso hanno finito di pulire il parcheggio dietro al comando dei vigili urbani, in via San Secondo, ma il tratto confinante con il muro di cinta del condominio non è stato pulito per via di alcune vetture che erano parcheggiate nonostante ci fossero i divieti di sosta" - fa sapere un cittadino che vive in quella zona della città - "Il piazzale non veniva pulito da circa due anni e dopo tutto questo tempo il lavoro è stato fatto a metà, è vergognoso! Gli interventi di pulizia e di manutenzione devono essere maggiormente seguiti".

"I divieti di sosta per poter pulire il piazzale sono stati messi nei giorni scorsi ma nonostante ciò le auto non sono state spostate e, a quanto pare, nessuno è intervenuto per rimuovere le vetture che non hanno rispettato il divieto" - lamenta un ventimigliese, che ha preferito rimanere anonimo - "Hanno iniziato a pulire il parcheggio quando era ancora pieno di vetture. Ho così chiesto agli operai come avrebbero fatto a pulire e la risposta è stata 'puliamo dove possiamo'. Chiedo, 'perché i vigili non sono intervenuti?'. Il lavoro è stato così fatto a metà e il piazzale risulta essere ancora sporco".