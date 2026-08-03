Sanremo, il bimbo investito sulle strisce è stato estubato: prosegue il monitoraggio al Gaslini, non è in pericolo di vita

È stato estubato e, al momento, non è in pericolo di vita il bambino di circa tre anni rimasto coinvolto nell'incidente avvenuto stamattina lungo corso Marconi, a Sanremo, all'altezza di via Privata al Sole, nei pressi del campo da rugby di Pian di Poma. Il piccolo era stato investito mentre si trovava all'interno del passeggino, spinto da una baby sitter che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Dopo l'impatto era stato sbalzato dal passeggino e aveva ruzzolato per alcuni metri, riportando un trauma cranico. Le sue condizioni avevano immediatamente destato preoccupazione tra i soccorritori intervenuti sul posto. Per questo motivo era stato richiesto l'intervento dell'elicottero Grifo, che aveva trasferito il bambino all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Dall'ospedale arrivano ora segnali incoraggianti sulle condizioni del piccolo, che resta comunque ricoverato e sottoposto al necessario monitoraggio medico. Il bambino è stato infatti estubato e, secondo quanto appreso, non è attualmente considerato in pericolo di vita. I sanitari proseguono gli accertamenti e tengono sotto osservazione il quadro clinico, anche alla luce del trauma riportato nell'investimento. La prudenza resta comunque d'obbligo, considerando la dinamica particolarmente violenta dell'incidente e le conseguenze dell'urto. L'evoluzione delle prossime ore sarà quindi importante per valutare il recupero del piccolo. La notizia dell'estubazione rappresenta però un primo elemento positivo dopo le ore di forte apprensione seguite all'incidente.

L'investimento era avvenuto quando uno scooter, condotto da un 30enne residente a Dolceacqua, stava percorrendo corso Marconi in direzione Sanremo. Il conducente, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio, non si sarebbe accorto della presenza della donna che stava attraversando sulle strisce pedonali con il passeggino. L'impatto era stato particolarmente violento e aveva completamente distrutto il passeggino, mentre il bambino era stato sbalzato a distanza. La baby sitter era stata assistita sul posto dai soccorritori, mentre il conducente dello scooter aveva riportato alcune escoriazioni ed era stato accompagnato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Nessuna conclusione definitiva è però ancora possibile sulla dinamica.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo, impegnati sia nei rilievi sia nella gestione della viabilità, oltre alle ambulanze della Croce Rossa di Ospedaletti e di Matuzia Emergenza e all'automedica Alfa 2. Le operazioni di soccorso avevano provocato inevitabili rallentamenti al traffico nella zona di Pian di Poma. Gli accertamenti della Polizia Municipale hanno confermato che si è trattato di una omessa precedenza, da parte del conducente dello scooter, ai pedoni.L a notizia più attesa riguarda le condizioni del bambino: l'estubazione e l'assenza, al momento, di un pericolo di vita rappresentano un importante passo avanti rispetto alla situazione immediatamente successiva all'incidente. Il piccolo resta ricoverato al Gaslini, dove continuerà a essere seguito dai medici e sottoposto al monitoraggio necessario per valutare l'evoluzione del trauma cranico.