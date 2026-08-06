Uccelli dell'Oasi del Nervia, Camporosso sostituisce le piastrelle decorative realizzate dagli studenti (Foto)

Nuove fedeli riproduzioni sostituiscono le piastrelle decorative raffiguranti gli uccelli dell'Oasi del Nervia realizzate nel 2023 dagli studenti della scuola primaria di Camporosso.

"I colori e le immagini degli uccelli dell'Oasi del Nervia tornano a impreziosire la passeggiata a mare grazie all'installazione di nuove piastrelle decorative inserite nella staccionata che delimita l’area protetta" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Le precedenti decorazioni, deteriorate nel tempo dall'esposizione al sole e agli agenti atmosferici, sono state sostituite con nuove riproduzioni fedeli dei disegni realizzati nel 2023 dalle alunne e dagli alunni della scuola primaria di Camporosso nell'ambito del progetto Bandiera Verde".

"L’intervento ha permesso di restituire alla passeggiata uno degli elementi che la caratterizzano maggiormente, valorizzandone sia l'aspetto artistico sia quello naturalistico. Le raffigurazioni dell’avifauna dell’Oasi del Nervia accompagnano, infatti, residenti e visitatori lungo il percorso, richiamando l'attenzione sulla ricchezza della biodiversità dell'area protetta e sull'importanza della sua tutela" - sottolinea il primo cittadino - "La scelta di riprodurre i disegni originali dei bambini della scuola primaria di Camporosso conserva, inoltre, il valore di un progetto che unisce creatività, educazione ambientale e senso di appartenenza alla comunità. Un intervento che restituisce alla passeggiata un elemento distintivo e identitario, mantenendo vivo il contributo delle giovani generazioni alla valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico del nostro territorio".