Vallecrosia al Mare, Elvis Costagliola di Polidoro è il nuovo comandante della Polizia Locale: firmato il decreto di nomina

Vallecrosia al Mare ha un nuovo comandante della Polizia Locale. Questa mattina il sindaco Fabio Perri ha sottoscritto il decreto con cui è stato conferito ufficialmente l'incarico a Elvis Costagliola di Polidoro, vincitore della procedura di mobilità e proveniente dal Corpo di Polizia Locale della Città di Torino. Con la firma dell'atto il nuovo comandante ha preso servizio al comando cittadino, avviando un percorso che punta a rafforzare l'organizzazione interna e a rendere ancora più efficiente il servizio sul territorio. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di incrementare il presidio della città, migliorare la sicurezza e garantire una risposta sempre più efficace alle esigenze della comunità.

Conclusi gli adempimenti amministrativi, il sindaco e il neo comandante si sono subito incontrati nell'ufficio del primo cittadino per un primo confronto operativo. Al centro della riunione la pianificazione del lavoro dei prossimi mesi, con particolare attenzione alla riorganizzazione del comando e all'individuazione delle priorità da affrontare nell'immediato. L'intenzione è quella di imprimere fin da subito un nuovo impulso all'attività della Polizia Locale, rafforzando la presenza degli agenti sul territorio e consolidando il presidio nelle diverse aree della città.

L'amministrazione comunale ha infine rivolto un messaggio di benvenuto al nuovo comandante, esprimendo fiducia nel contributo che potrà offrire alla crescita del servizio. "Siamo certi che il suo impegno e la sua esperienza contribuiranno a rafforzare la sicurezza, il presidio del territorio e la qualità dei servizi offerti alla comunità di Vallecrosia al Mare", sottolinea il Comune, augurando a Elvis Costagliola di Polidoro un proficuo lavoro alla guida della Polizia Locale.