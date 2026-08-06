Vallecrosia al Mare investe nella promozione su Food Network: la Giunta approva il progetto "Liguria a Tavola"

Il Comune di Vallecrosia al Mare punta sulla promozione televisiva per valorizzare il proprio territorio. La Giunta comunale, riunita questa mattina, mercoledì 5 agosto, ha infatti approvato il progetto di valorizzazione territoriale all'interno della trasmissione "Liguria a Tavola", programma in onda su Food Network, canale 33 del gruppo Warner Bros Discovery. Contestualmente è stato deliberato un vantaggio economico a favore dell'iniziativa, consistente nella copertura delle spese di soggiorno della troupe impegnata nelle riprese e nella realizzazione dei cortometraggi dedicati al territorio.

L'iniziativa nasce dalla proposta presentata il 22 luglio scorso da Lara Cecere, direttrice di produzione del programma, che ha illustrato al Comune il progetto televisivo chiedendo il sostegno dell'amministrazione per la permanenza della troupe durante le giornate di lavorazione. Il format, che sarà inserito nella prossima stagione della trasmissione, si propone di raccontare e promuovere i territori dell'estremo ponente ligure, includendo anche Vallecrosia, attraverso immagini, testimonianze e approfondimenti dedicati alle peculiarità locali.

L'obiettivo è quello di valorizzare non solo il litorale, ma anche i borghi dell'entroterra, la cucina tradizionale, i prodotti di eccellenza e le storie che raccontano l'identità del territorio, mettendo al centro le attività legate al mondo del cibo. Secondo quanto evidenziato nella delibera, il progetto si inserisce pienamente nella strategia di promozione turistica perseguita dall'attuale amministrazione comunale, che punta su nuovi linguaggi della comunicazione e su strumenti di marketing innovativi per aumentare la visibilità del territorio.