Ventimiglia, Scullino: "Parco ferroviario abbandonato da anni, deve intervenire il governo centrale" (Foto e video)

"Il parco ferroviario del Roya è abbandonato ormai da 35 anni, in pratica da dopo la chiusura delle dogane. Invito l'amministrazione Di Muro a interessarsi di quest'area per ripristinare la zona franca urbana e ottenere così i finanziamenti. Inoltre, dovrebbe mettere in condizione le proprietà, Ferrovie dello Stato e Demanio, di vendere quest'enorme appezzamento di terreno che sono circa 40 ettari. E' l'occasione giusta per utilizzare la filiera istituzionale" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino.

"In quest'area con le Ferrovie dello Stato, durante la mia amministrazione, avevamo stabilito, a piano regolatore, la possibilità edificatoria di 250mila metri quadrati di costruzione di capannoni industriali, artigianali e commerciali" - ricorda Scullino - "Per poter usufruire di questo importante indice di costruzione deve essere venduta. Eravamo d'accordo anche con Ikea, che avrebbe fatto un grande capannone industriale. Il Principato di Monaco e l'associazione industriale del basso Piemonte sono interessati. L'imprenditoria, non solo nazionale, è molto interessata a investire in questa zona. Ci sono almeno 2mila posti di lavoro nuovi".

"Tutto, però, è bloccato perché la proprietà è delle Ferrovie e del Demanio e, penso, che debbano trovare un accordo per vendere e mettere in sicurezza il rio San Bernardo. Deve, perciò, intervenire il governo centrale" - afferma Scullino - "Durante la mia amministrazione abbiamo provato a svilupparlo. Tra gli sviluppi abbiamo concretizzato che è tutta zona franca urbana".

"Quest'area è importante quanto l'Aurelia Bis, una galleria di circa 3 chilometri che da Roverino andrebbe fino a Camporosso, che toglierebbe almeno il cinquanta per cento del traffico cittadino" - sottolinea Scullino - "Ora per entrare e uscire da Ventimiglia ci vogliono ore. E' una questione di sicurezza della città e, quindi, ha una certa priorità, Mi adoperò affinché questa amministrazione porti avanti il progetto dell'Aurelia Bis, che per noi è determinante".