Sanremo: incidente mortale in Aurelia Bis, confermata l'alta velocità della moto. La strada riaperta alle 20.30

E’ stata riaperta intorno alle 20.30 l’Aurelia Bis tra Sanremo e Valle Armea, dopo la chiusura di oggi pomeriggio, a causa dell’incidente che ha visto il decesso di un 30enne di Ventimiglia, Fabio Versace, che viaggiava a bordo della sua moto Ktm, in direzione Taggia.

Il traffico è ancora semi paralizzato, in alcuni punti della città di Sanremo, in quanto ancora molti mezzi devono uscire dalla Bis e tanti altri sono ancora in coda tra il centro della città e la periferia di Levante, verso Bussana. E’ stato un pomeriggio di passione per il traffico matuziano, con migliaia di auto e altri mezzi completamente bloccati. Intanto è stata data conferma alla dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 17.

Secondo le telecamere visionate dalla Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente, sembra che il conducente della moto procedesse a velocità sostenuta quando, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo. E’ finito violentemente contro il guard-rail in un’area dove la sede stradale si allarga e, quindi, ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata.

La scena che si è presentata di fronte agli automobilisti che erano dietro la moto è stata drammatica, anche perché nell’incidente al 30enne si è staccata una gamba. Per i medici e gli operatori del 118 che sono intervenuti non è restato altro che constatare il decesso del 30enne ventimigliese.

Sul posto hanno operato gli agenti della Municipale, che hanno lavorato per diverse ore, sia per i rilevamenti dell’incidente che per sfoltire le code che si sono create sull’Aurelia Bis e sulle strade del centro città. Il traffico sta lentamente tornando alla normalità.