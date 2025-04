Sanremo, incidente nella galleria del Poggio: morto motociclista 29enne, traffico bloccato verso Taggia (Foto)

Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’Aurelia Bis, nella galleria del Poggio, tra San Martino e Valle Armea, nel territorio di Sanremo. Un motociclista di 30 anni, residente a Ventimiglia (classe 1995), ha perso la vita in seguito a un violento impatto contro il guardrail, mentre viaggiava in direzione Taggia.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – che stava procedendo a velocità sostenuta – avrebbe perso il controllo della moto all’interno della galleria. Il mezzo, una KTM, è andato a sbattere prima contro il guardrail destro e, dopo l’urto, il centauro è stato sbalzato al centro della carreggiata, riportando traumi gravissimi, tra cui la perdita di una una gamba, staccatasi a causa della violenza dello schianto. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: inutile l’intervento dei soccorsi, giunti tempestivamente sul posto.

Le forze dell’ordine, accorse per i rilievi e la gestione del traffico, ritengono che, con alta probabilità, si tratti di un incidente autonomo: nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto.

La situazione della viabilità è risultata molto critica: la strada è stata completamente bloccata verso Taggia, con le auto fatte defluire temporaneamente in senso opposto per cercare di alleggerire il congestionamento. Il traffico è rimasto congestionato in entrambi i sensi sull'Aurelia Bis e anche in centro per il reflusso delle auto.

La moto è risultata completamente distrutta nell’impatto, a testimonianza della violenza dell’urto. Le indagini sono in corso per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto. Un pomeriggio drammatico, che segna l’ennesima vittima della strada su un tratto già noto per la sua pericolosità.