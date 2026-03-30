Taggia, balneari in aula con le magliette rosse: il Consiglio affronta due punti sulle concessioni

Una presenza che non è passata inosservata. Il Consiglio comunale in corso questa sera a Taggia si sta svolgendo davanti a una folta rappresentanza di operatori balneari, arrivati in aula con le ormai riconoscibili magliette rosse, simbolo della mobilitazione sul tema delle concessioni demaniali. Un segnale chiaro, arrivato proprio nella seduta in cui l’ordine del giorno prevede ben due punti direttamente legati al comparto.

I punti all’ordine del giorno. A catalizzare l’attenzione sono infatti il quarto e il quinto punto della seduta. Il primo riguarda un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Progetto Comune” sul bando di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittimo-turistico-ricreative. Un tema centrale per gli operatori del settore, alle prese con normative in evoluzione e con scenari ancora incerti sul futuro delle concessioni.

Il secondo punto è invece una mozione, presentata dal gruppo “Progettiamo il Futuro”, che chiede la revoca o la sospensione della delibera di Giunta n. 197/2025 e del conseguente bando di gara per l’assegnazione delle concessioni. Un passaggio ancora più politico, che punta direttamente alle scelte dell’amministrazione.

Un tema centrale per il territorio. Le concessioni demaniali rappresentano uno dei nodi più delicati per le amministrazioni costiere. Tra normative europee, scadenze e bandi, il settore vive una fase di transizione che genera interrogativi e preoccupazioni.

Il confronto in Consiglio comunale si inserisce proprio in questo contesto, con le minoranze che chiedono chiarimenti e, nel caso della mozione, anche una revisione delle scelte già adottate.