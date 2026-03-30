ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 30 marzo 2026, 19:38

Taggia, balneari in aula con le magliette rosse: il Consiglio affronta due punti sulle concessioni

Seduta consiliare partecipata sui temi legati al demanio marittimo: interrogazioni e mozione portate dai gruppi di minoranza

Taggia, balneari in aula con le magliette rosse: il Consiglio affronta due punti sulle concessioni

Una presenza che non è passata inosservata. Il Consiglio comunale in corso questa sera a Taggia si sta svolgendo davanti a una folta rappresentanza di operatori balneari, arrivati in aula con le ormai riconoscibili magliette rosse, simbolo della mobilitazione sul tema delle concessioni demaniali. Un segnale chiaro, arrivato proprio nella seduta in cui l’ordine del giorno prevede ben due punti direttamente legati al comparto.

I punti all’ordine del giorno. A catalizzare l’attenzione sono infatti il quarto e il quinto punto della seduta. Il primo riguarda un’interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Progetto Comune” sul bando di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittimo-turistico-ricreative. Un tema centrale per gli operatori del settore, alle prese con normative in evoluzione e con scenari ancora incerti sul futuro delle concessioni.

Il secondo punto è invece una mozione, presentata dal gruppo “Progettiamo il Futuro”, che chiede la revoca o la sospensione della delibera di Giunta n. 197/2025 e del conseguente bando di gara per l’assegnazione delle concessioni. Un passaggio ancora più politico, che punta direttamente alle scelte dell’amministrazione.

Un tema centrale per il territorio. Le concessioni demaniali rappresentano uno dei nodi più delicati per le amministrazioni costiere. Tra normative europee, scadenze e bandi, il settore vive una fase di transizione che genera interrogativi e preoccupazioni.

Il confronto in Consiglio comunale si inserisce proprio in questo contesto, con le minoranze che chiedono chiarimenti e, nel caso della mozione, anche una revisione delle scelte già adottate.

News collegate:
 Taggia, concessioni balneari: il Consiglio va avanti, ma in aula resta lo strappo con i balneari "Vergogna" - 31-03-26 07:14
 Taggia, tensione sulle concessioni: Cascino “Fermate il bando”, Conio “Non si può sospendere”. Poi la protesta dei balneari: "Traditori” - 30-03-26 21:36
 Taggia, concessioni nel mirino: Alberti “E se pochi si prendessero le spiagge?”, Conio “Illazioni, il bando lo impedisce” - 30-03-26 20:33

Andrea Musacchio

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium