Sanremo, Tiziano Ferro inaugura il Festival: sarà lui il super ospite della prima serata

Sarà Tiziano Ferro a firmare uno dei momenti più attesi dell’apertura del Festival di Sanremo. Il cantautore di Latina salirà sul palco dell’Ariston come super ospite della prima serata, in programma martedì 24 febbraio, regalando al pubblico un ritorno carico di emozioni e significati.

L’annuncio è arrivato direttamente da Carlo Conti, che ha scelto i suoi canali social per ufficializzare una presenza destinata a lasciare il segno. Un invito accolto con entusiasmo da Ferro, pronto a tornare protagonista nella cornice più iconica della musica italiana.

La partecipazione di Tiziano Ferro si inserisce in un cast di ospiti e co-conduttori che conferma l’impostazione trasversale voluta dal direttore artistico, capace di unire generazioni e linguaggi diversi. Tra i nomi già annunciati figurano Nino Frassica, presenza fissa e amatissima dal pubblico, e Max Pezzali, che sarà collegato per tutte e cinque le serate dalla Costa Toscana.

Al fianco di Conti sul palco dell’Ariston si alterneranno anche Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman, chiamati a condividere la conduzione insieme a Laura Pausini, in un mix che promette ritmo, ironia e spettacolo.

Dal cast iniziale esce invece Andrea Pucci, che ha rinunciato al ruolo di co-conduttore dopo essere stato inizialmente inserito tra i protagonisti.