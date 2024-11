Ventimiglia, tensione in Comune: il capogruppo di Fratelli d'Italia valuta di lasciare il partito

Tensione e malumore generale tra le mura del palazzo civico di Ventimiglia continuano a percepirsi. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Enzo Di Marco, secondo alcune indiscrezioni, sembra che stia pensando di lasciare il suo ruolo e, addirittura, il partito che rappresenta.

Da qualche giorno, infatti, in Comune sta girando questa voce, soprattutto in seguito alla possibilità, quasi certa, di un rimpasto di Giunta e, quindi, di probabile modifiche di deleghe e incarichi. Una possibilità che sembra non sia stata presa bene da Fratelli d'Italia.

Si avverte un inizio di crisi in maggioranza ma è tutto un divenire, bisognerà vedere che cosa accadrà nella prossima riunione di maggioranza, in programma questa sera, che a quanto pare sarà determinante.