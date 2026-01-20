Ventimiglia, il nuovo codice deontologico dei giornalisti sbarca a 'La stampa va in biblioteca'

Intelligenza artificiale, privacy, fake news sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell'incontro sul nuovo codice deontologico dei giornalisti, che si terrà domani, il 21 gennaio, alle 16, nella biblioteca civica Aprosiana in piazza Bassi 1, a fianco del chiostro di Sant’Agostino, a Ventimiglia.

A spiegare le tante novità sarà Tommaso Fregatti, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria. A dialogare con il presidente dei giornalisti liguri saranno le colleghe Alessandra Pieracci e Miriana Rebaudo e Pippo Russo.

L'evento sarà il terzo appuntamento della rassegna 'La stampa va in biblioteca', da quest'anno dedicata e intitolata a Mimmo Candito, organizzata e ideata nel 2017 dall’associazione Pro Cultura Ventimiglia. "Un incontro utile per i giornalisti ma anche per i non operatori diretti dell’informazione" - fa sapere Miriana Rebaudo - "Tra le novità più importanti, spicca ovviamente l’uso dell’intelligenza artificiale, seguita da altri temi cruciali come la declinazione di genere, tutela dei soggetti fragili (migranti, minori) e digital identity con un approccio più agile e moderno che mira a integrare le norme in un unico testo coerente, evidenziando l'obbligo di trasparenza sull'uso dell'IA e la responsabilità del giornalista".