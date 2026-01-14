'La stampa va in biblioteca', a Ventimiglia un incontro sul nuovo codice deontologico dei giornalisti

Il nuovo codice deontologico dei giornalisti sarà il tema al centro del prossimo appuntamento della terza edizione della rassegna 'La stampa va in biblioteca' che si terrà, il 21 gennaio alle 16, nella biblioteca civica Aprosiana in piazza Bassi 1, a fianco del chiostro di Sant’Agostino, a Ventimiglia.

L'incontro proposto dall’associazione Pro Cultura Ventimiglia, a cura di Miriana Rebaudo, e organizzato insieme all'ORG Liguria sarà anche valido per la formazione dei giornalisti. "Si tratta di un argomento molto importante per i professionisti della stampa, scritta, radio e televisiva oltre che online ma suscita anche particolare interesse tra i lettori" - dicono gli organizzatori - "Il nuovo codice, varato lo scorso giugno, va infatti a coprire a 360 gradi l'importante tematica".

L'incontro-corso sarà, dunque, tenuto dal presidente dell'Ordine Ligure Tommaso Fregatti con la partecipazione delle giornaliste professioniste Alessandra Pieracci e Miriana Rebaudo.