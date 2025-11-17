Ventimiglia, Fulvio Damele apre la terza edizione de 'La stampa va in biblioteca' (Foto)

Fulvio Damele apre la terza edizione della rassegna "La stampa va in biblioteca" a Ventimiglia. Mercoledì 19 novembre alle 16 nei locali della biblioteca Aprosiana di piazza Bassi, a fianco del chiostro di Sant’Agostino, il giornalista, già responsabile delle pagine locali de La Stampa, e scrittore presenterà il suo primo libro "La partita fantasma" dialogando con Gianni Rossi, conduttore e ideatore di spettacoli.

Torna, perciò, la rassegna di incontri con rappresentanti della stampa nazionale organizzata dall’associazione Pro Cultura Ventimiglia, a cura di Miriana Rebaudo. "Il primo ospite sarà Fulvio Damele che presenterà il suo primo libro, una spy story ambientata anche nel nostro ponente ligure negli anni ‘40 e ‘50 del secondo dopoguerra e che spazia tra fantasy e realtà" - fa sapere Miriana Rebaudo - "Una storia, questa, che si sviluppa fra tempo di guerra e anni della ricostruzione, speranze di pace e atmosfere del dopoguerra. Il racconto di Damele è un’opera di fantasia e nell’intreccio si trovano intrighi, azione, storie d’amore e di amicizia. La trama si sviluppa in Riviera per assumere in seguito un respiro internazionale. Tra le località liguri che fanno da teatro al romanzo vi sono Genova, Sanremo, Imperia, Diano Marina, Pieve di Teco, Savona e Pietra Ligure e anche Ventimiglia. Nelle pagine, non manca qualche riferimento al mondo dello sport dell’epoca, calcio e ciclismo in particolare e a una delle prime edizioni del Festival di Sanremo. Insomma, che fine ha fatto la partita di carburante che forse poteva cambiare le sorti della guerra? E cosa c’entra un’organizzazione che aiutava i nazisti a fuggire in Argentina? Tutto questo e molto altro in questo appassionante racconto di Fulvio Damele. La copertina del libro è di Simona Binni, affermata autrice di graphic novel, per le Edizioni Leucotea di Sanremo. L’incontro avrà luogo a partire dalle 16 e Damele avrà al suo fianco alcuni colleghi, a partire da Gianni Rossi, con cui dialogherà e racconterà la sua fatica letteraria. I colleghi Alessandra Comazzi, nota e apprezzata critica televisiva del giornale torinese, e Mauro Boccaccio, giornalista genovese, che interverranno da remoto, mentre Pippo Russo leggerà alcune pagine de 'La partita fantasma'".

Fulvio Damele, nato il 17 dicembre 1958 a Diano Marina, è laureato in Lettere all’Università di Genova e ha conseguito la laurea magistrale internazionale in Produzione e Traduzione Audiovisiva per le discipline delle arti e dello spettacolo con una tesi su come è cambiato il modo di raccontare il calcio, Da Carosio a Caressa. L’etere, il calcio e la comunicazione. Giornalista professionista, è al quotidiano La Stampa dal 1983, oggi in qualità di collaboratore dopo oltre vent’anni come caposervizio per l’edizione di Imperia-Sanremo, le pagine di Liguria Estate e le pagine speciali della Costa Azzurra. Vive in Riviera e ha all’attivo numerose esperienze nel mondo della radio e della televisione. Come calciatore ha calcato campi minori di provincia e come appassionato frequenta gli stadi della serie A. Ha pubblicato un manuale del calcio scritto con la collaborazione di Luca Amoretti che è stato tradotto anche all’estero.