Sicurezza stradale, dispositivi “countdown” ai semafori di Vallecrosia (Foto)

Verranno installati dei dispositivi 'countdown' all'altezza degli impianti semaforici presenti nella città di Vallecrosia. E' stata approvata all'unanimità, nella seduta odierna del consiglio comunale, la mozione presentata dal gruppo consiliare Perri Sindaco.

"Preso atto delle segnalazioni pervenuteci, considerato che a oggi il T-Red ha incassato innumerevoli cifre e costituisce uno strumento vessatorio, abbiamo deciso di proporre di installare dei 'countdown' all'altezza degli impianti semaforici in abbinamento alle normali lanterne veicolari di luce gialla, al fine di garantire ai fruitori della strada tutte le necessarie condizioni a tutela della pubblica incolumità, peraltro, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4 comma 6 del decreto ministeriale n. 265 del 5 settembre 2022 concernente proprio il tema 'dispositivo countdown'" - dice il consigliere comunale di minoranza Mirko Valenti illustrando la mozione - "E' una proposta affinché gli impianti semaforici esistenti nella nostra città risultino provvisti di questi time. E' un dispositivo che cerca di minare il rischio che il T-Red può mettere in atto e così abbiamo deciso di ottemperare al decreto ministeriale che indica un'obbligatorietà. Sarebbe stato opportuno intervenire per logica e buon senso. Vogliamo tutelare la sicurezza ed evitare un'attività sproporzionata che possa mettere i cittadini in condizioni di essere multati. Ringrazio il comandante della polizia locale per il lavoro svolto a livello tecnico. Crediamo che la mozione possa aiutare davvero i cittadini al rispetto della sicurezza, volto alla tutela delle strade, per evitare di andare a rischio di sanzioni facilmente evitabili".

"Il decreto ministeriale del 5 novembre del 2022 in effetti cita, nello specifico, che su tutti i semafori con sistema EnVES EVO per la rilevazione delle infrazioni di passaggio con il rosso vengano installati i 'countdown' sul giallo ma dice anche che tutti gli enti hanno due anni di tempo per mettersi in regola" - replica l'assessore Antonino Fazzari - "Abbiamo dovuto sostituire tutte le lampade e le centraline dei semafori. Abbiamo già stanziato le finanze per le spese. Il 2 del mese prossimo verrà fatta la determina ed è già stato preventivato per apportare queste modifiche. Non vogliamo essere vessatori ma facciamo rispettare le regole. Il passaggio con il rosso deve essere sanzionato. Una volta che si prende la multa e che vengono tolti i punti alla patente la prossima volta si sta più attenti. I 'countdown' possono servire ma per far comprendere che al momento che scatta il giallo si deve rallentare. E' condivisibile la mozione perché c'eravamo già mossi in questa direzione. Abbiamo già evidenziato l'azienda che ce li fornirà, il tempo di fare l'ordine, di montarli ed entro due o tre settimane saremo in regola".

"Sono particolarmente favorevole alla proposta di Valenti" - commenta il consigliere comunale di minoranza Cristian Quesada - "Non firmai in passato la raccolta firme perché ho sempre considerato che, con alcuni accorgimenti come come il countdown che andremo a installare, non fosse uno strumento vessatorio. E' uno strumento intelligente e ne siamo felici".