Vallecrosia: Perri, Valenti e Tondelli “Countdown ai semafori, noi a Vallecrosia andiamo a ritroso”

“Come sempre Vallecrosia resta indietro sulle cose fondamentali come i rifiuti, la pulizia, il turismo, le manifestazioni e la sicurezza”.

Sono le parole del gruppo consigliare ‘Perri Sindaco’, che prosegue: “Mesi fa abbiamo segnalato e proposto all’Amministrazione comunale, specialmente all’Assessore Antonino Fazzari, la necessità di installare i ‘dispositivi countdown’ ai semafori soprattutto quelli provvisti del sistema T-Red per la sicurezza e per non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini ma quest’ultimo ci ha deriso dicendo che non era necessario, evidentemente lo pensa solo lui visto che i comuni limitrofi hanno investito su questi dispositivi che sono strumenti comodi e utili per gli automobilisti”.

“Continuiamo a sostenere fermamente che i contasecondi al semaforo sono necessari per rafforzare la sicurezza stradale, per evitare ai cittadini le sanzioni del T-Red e educare alla viabilità stradale, se questo vuole essere il fine e non solo quello di fare cassa”.

“Chiediamo pertanto all'assessore Fazzari – terminano - se è in città, di prendere in considerazione la nostra richiesta che va verso il cittadino e non contro riconoscendo in noi minoranza l’aver proposto una cosa importante da fare”.