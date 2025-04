Sanremo: tutti i Rotary della provincia insieme per raccogliere fondi per la Poliomielite nel mondo (Foto)

I Rotary della Provincia di Imperia (Rotary Club Sanremo Hanbury, Rotary Sanremo e Rotary Imperia) si sono uniti sabato scorso per raccogliere fondi a favore dell’eradicazione della Poliomielite nel mondo. Grazie alla fondamentale collaborazione con il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, si è potuto svolgere l’ottava edizione del Torneo “Distretto 2032 Golf Cup”. Da Sempre il Circolo con il Suo Presidente Franco Formaggini, il Direttore Lorenzo Giani e la Segreteria nelle persone di Georgia e Andrea sono sempre stati vicini al Rotary in questa gara a scopo benefico.

Le Fellowship rotariane sono costituite con l’approvazione del Rotary International con lo scopo di proseguire un’attività ricreativa e professionale per sviluppare ulteriormente l’amicizia individuale e di gruppi rotariani per condividere il principio del “Servizio Rotariano” nel programmare attività di servizio benefico della comunità. Dopo la lunga giornata di torneo che ha visto tanti amici impegnati nelle gare, a fine pomeriggio si è dato seguito alle premiazioni con premi offerti dai soci rotariani dei 3 Clubs. Giotto Guglielmi, Fulvio Fusini e Gianluigi Centorame hanno predisposto i tavoli per le premiazioni ed a seguire una grandiosa lotteria con più di 60 premi in palio che si è potuta realizzare solo grazie alla generosità di altri soci dei 3 Clubs.

Per l’occasione speciale era presente anche una rappresentanza del Rotary Club Torino Next, Club gemellato con il Rotary Club Sanremo Hanbury: il Presidente Walter Comello con la moglie Giulia ed il socio Gianni Firera con la moglie Lorella. I Presidenti dei Club Sergio Viglietti del Rotary Sanremo Hanbury e Ettore Guazzoni del Rotary Sanremo si sono dichiarati molto soddisfatti del risultato conseguito, che permetterà di vaccinare nel mondo molte bambine e bambini.