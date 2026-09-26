Imperia dice addio a Halina Gizeweter, chiesa dei Giuseppini alla Fondura gremita (Foto)

Imperia dice addio a Halina Gizeweter, l’infermiera e caposala di una Rsa morta tragicamente in seguito all’incidente stradale avvenuto domenica scorsa in via Airenti mentre stava tornando a casa dal lavoro in bicicletta.

Tantissime persone, familiari, amici, colleghi e conoscenti si sono riuniti oggi pomeriggio nella chiesa dei Giuseppini alla Fondura, gremita per l'occasione, per congedarsi dall'amata Halina. Con il suo sorriso, la sua dolcezza discreta, la sua gentilezza, la sua semplicità, il suo modo di esserci, silenzioso e autentico era riuscita a lasciare un segno profondo in ogni persona presente al suo funerale.

"È andata via da questo mondo in modo assurdo, tragico. Non ci sono parole umane per consolarci, l’unico che può farlo è Cristo" - ha dichiarato il sacerdote che ha celebrato la funzione religiosa durante l'omelia che ha pronunciato sia in italiano che in polacco - "Halina ha amato la sua famiglia, ha sofferto, è venuta in Italia, ha ritrovato la pace, ha trovato lavoro come infermiera. Per lei non era solo un lavoro ma un servizio: lo faceva con amore".

Una rappresentanza dell’Imperia Calcio ha, inoltre, deposto una maglia della squadra sulla bara prima dell’uscita dalla chiesa mentre alla conclusione della funzione religiosa è stato fatto risuonare il brano "Con te partirò" di Andrea Bocelli per dire addio alla cara Halina.

Alla famiglia di Halina e al collega e direttore editoriale de La Voce di Imperia Diego David vanno le più sentite condoglianze della redazione di Sanremonews.it.