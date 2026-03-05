Sanremo, via libera alla bonifica in Valle Armea: ok al progetto PNRR per il nuovo centro rifiuti di Amaie Energia

Il Comune di Sanremo ha approvato in via definitiva il progetto di bonifica dell’area comunale in Regione San Pietro – Valle Armea, passaggio fondamentale per la realizzazione del nuovo centro di trasferenza dedicato alla raccolta differenziata del bacino sanremese. Il Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura ha sancito la conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria. L’area, situata in Strada Armea e già in uso gratuito dal 2016 ad Amaie Energia & Servizi Srl, sarà destinata alla realizzazione di un moderno impianto di trasferenza per i rifiuti urbani differenziati. L’intervento rientra tra quelli finanziati con fondi PNRR, nell’ambito della linea dedicata all’ammodernamento e alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento e riciclo.

L’approvazione del progetto di bonifica rappresenta un atto propedeutico e indispensabile alla successiva autorizzazione del centro di trasferenza. Il piano è stato redatto sulla base dell’analisi di rischio già approvata nel dicembre 2025 e prevede, tra gli interventi principali:

- opere di messa in sicurezza permanente del sito;

- impermeabilizzazione della platea di fondazione;

- installazione di un impianto di captazione del biogas con biofiltro;

- adeguamenti alla rete di scarico delle acque meteoriche.

Nel corso dell’iter sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti. In particolare, ARPAL non ha rilevato elementi ostativi all’approvazione del progetto, mentre la Provincia di Imperia ha espresso parere favorevole con prescrizioni, soprattutto in materia di monitoraggio del biogas e gestione delle emissioni odorigene. Tra le principali condizioni imposte:

- monitoraggi entro il primo mese dall’installazione della rete di captazione del gas;

- eventuale installazione di un sistema di termodistruzione del biogas in caso di superamento dei limiti di metano;

- obbligo di Autorizzazione Unica Ambientale per le emissioni in atmosfera;

- installazione di valvole di non ritorno nei punti di scarico nel corso d’acqua.

L’area risulta inoltre soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ma l’Autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata il 17 febbraio 2026 ed è parte integrante del provvedimento.

Nel procedimento è intervenuta anche l’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, che ha comunicato come per l’intervento non sia prevista l’espressione di un proprio parere, pur evidenziando che il sito ricade in un’area classificata a pericolosità geomorfologica P3b dal Piano di Assetto Idrogeologico. Con la chiusura della Conferenza dei servizi in modalità semplificata e asincrona, il Comune ha formalmente approvato il progetto di bonifica, vincolandolo al rispetto delle prescrizioni degli enti coinvolti. Il provvedimento apre ora la strada alla fase successiva: l’autorizzazione e la realizzazione del centro di trasferenza, considerato strategico per il potenziamento del sistema di raccolta differenziata nel bacino sanremese e per l’attuazione degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.