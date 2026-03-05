Ospedaletti, turismo in crescita: tassa di soggiorno più che raddoppiata in sei anni. Cimiotti: “Dai 18mila euro del 2019 ai 42mila del 2025”

A poco più di un mese da Pasqua, che quest’anno cadrà il 5 aprile, Ospedaletti guarda con fiducia all’avvio della stagione turistica primaverile-estiva. La città delle rose si prepara infatti a riaccendere il motore dell’accoglienza, forte di numeri che negli ultimi anni raccontano una crescita significativa delle presenze. Il dato più evidente arriva dalla tassa di soggiorno, spesso considerata un termometro affidabile dell’andamento turistico di un territorio. Nel 2019, prima degli anni segnati dalla pandemia, il Comune di Ospedaletti aveva incassato circa 18 mila euro. Nel 2025, invece, l’introito ha raggiunto 42 mila euro, più del doppio rispetto a sei anni fa.

Un risultato che il sindaco Daniele Cimiotti aveva commentato sottolineando proprio la crescita del comparto: “Il turismo sta funzionando meglio di prima. La tassa di soggiorno è un dato molto chiaro: nel 2019 avevamo raccolto 18 mila euro, mentre nel 2025 siamo arrivati a 42 mila. Siamo ancora su cifre contenute, ma rispetto a prima siamo più che raddoppiati e questo significa che qualcosa si sta effettivamente muovendo”. Un segnale che, per un centro di dimensioni contenute come Ospedaletti, assume un valore importante. L’aumento degli introiti indica infatti un incremento delle presenze turistiche e una maggiore capacità di attrarre visitatori, soprattutto nei mesi di primavera e in estate.

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, tradizionale primo banco di prova della stagione turistica ligure, la città si prepara dunque ad accogliere i primi flussi di visitatori. Dopo Pasqua, come da tradizione sulla Riviera dei Fiori, inizierà infatti la lunga fase che accompagna verso l’estate, tra weekend di bel tempo, eventi e la possibilità di vivere il lungomare e le piste ciclopedonali. In questo scenario Ospedaletti punta a consolidare il trend positivo registrato negli ultimi anni. L’obiettivo è continuare a rafforzare l’offerta turistica della città, valorizzando il clima mite, la posizione tra Sanremo e Bordighera e una dimensione accogliente che rappresenta uno dei punti di forza del borgo.

Se i numeri della tassa di soggiorno raccontano già una crescita concreta, la prossima stagione primaverile-estiva sarà quindi un nuovo banco di prova per capire se il trend positivo potrà continuare, confermando Ospedaletti come una delle mete sempre più apprezzate della Riviera dei Fiori.