Sanremo, inaugurata a Villa Ormond la mostra “Storie di affido, adozione e speranza” (Foto e video)

È stata inaugurata questa mattina al Padiglione Pedriali di Villa Ormond la mostra fotografica itinerante “Storie di affido, adozione e speranza”, promossa dall’associazione Progetto Famiglia per celebrare i suoi trent’anni di attività.

L’esposizione propone un percorso attraverso immagini e racconti dedicati ai temi dell’affido e dell’adozione, offrendo ai visitatori uno spaccato di esperienze di accoglienza, solidarietà e sostegno alle famiglie che hanno caratterizzato il lavoro dell’associazione nel corso degli anni.

"Questa mostra è partita a novembre da Milano e sta facendo il giro dell'Italia - afferma il presidente dell'associazione Progetto famiglia Nazzareno Coppola - con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'affido familiare, con progetti incentrati sulle scuole, cercando di convincere che persone che accogliere bambini può essere faticoso ma dà tanta serenità e felicità sia a chi viene accolto sia a chi accoglie".

All’interno della mostra è stato inoltre allestito uno spazio dedicato al progetto “Educare in Comune” del Comune di Sanremo, promosso dall’assessorato ai Servizi sociali e coordinato dal dottor Riccardo Borea. L’iniziativa vede la collaborazione di numerose realtà del Terzo Settore impegnate sul territorio in attività educative e di supporto alle famiglie.

Alla cerimonia inaugurale ha partecipato anche il vicesindaco Fulvio Fellegara insieme ai componenti dell'ufficio settore sociale, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di iniziative capaci di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell’accoglienza, dell’affido e dell’adozione.

"Educare in Comune è un progetto che mira a unire le politiche educative nel territorio - spiega il vicesindaco - dando un supporto a famiglie e scuole creando un percorso condiviso di educazione e sostegno alle famiglie. La società deve stare insieme e noi vogliamo far capire che i servizi sociali sono a supporto delle famiglie, mirano ad aiutarle".

La mostra rappresenta un’occasione per riflettere sul valore della solidarietà e dell’impegno condiviso a favore dei minori e delle famiglie, attraverso un percorso che unisce immagini, testimonianze e storie di speranza.