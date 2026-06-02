MusichiAmo 2026, il Teatro dell’Opera del Casinò unisce musica e solidarietà: premiato anche il tenore Gaetano Labalestra (Foto)

Una serata all’insegna della musica, della solidarietà e dell’impegno sociale. Il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ha ospitato sabato sera MusichiAmo 2026, spettacolo benefico promosso dalla Sezione ANFI di Sanremo e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza contro le donne e sostenere concretamente il Centro Aiuto alla Vita e la Casa di Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia.

L’iniziativa ha richiamato numerosi spettatori e ha visto alternarsi sul palco artisti provenienti da diverse esperienze musicali e artistiche. A condurre la serata è stato Agostino Orsino, mentre tra gli interpreti si sono esibiti la cantante Federica Chichi, in arte Kiki, Mia Bonardi, Manuela Musio, Lavinia Santi al mandolino, la pianista Tiziana Zunino e la ballerina Sofia Barbara Jardines.

Tra i protagonisti più applauditi della serata anche il tenore Gaetano Labalestra, artista da anni conosciuto e apprezzato nel Ponente ligure, che ha ricevuto un riconoscimento per il proprio percorso artistico. Labalestra vanta una lunga carriera costruita tra musica leggera e lirica, con partecipazioni televisive nazionali, concorsi internazionali e numerosi concerti in Italia e all'estero. Nel corso degli anni è stato protagonista di importanti esperienze artistiche, dalle apparizioni in programmi Rai e Mediaset alle esibizioni nei teatri e negli eventi legati al Festival di Sanremo, consolidando una presenza costante nel panorama musicale locale e nazionale.

L’evento ha rappresentato soprattutto un momento di forte condivisione attorno a un tema delicato e attuale. A sottolinearlo è stato anche l’assessore regionale Marco Scajola, presente alla manifestazione: “MusichiAmo 2026 è un evento che unisce solidarietà e attenzione verso chi ha più bisogno. Grazie all’ANFI di Sanremo, al presidente uscente Antonio Piccirillo e al presidente Biagio Gioitta per l’organizzazione dell’evento”.

Parole di ringraziamento sono arrivate anche dal Centro Aiuto alla Vita, destinatario della raccolta fondi della serata. “Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine alla Sezione ANFI di Sanremo e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia per aver organizzato e promosso MusichiAmo 2026, uno spettacolo che ha saputo unire arte, sensibilizzazione e sostegno concreto. Grazie agli organizzatori per aver scelto di sostenere il Centro Aiuto alla Vita e la Casa di Accoglienza Miracolo della Vita di Taggia, trasformando una serata di spettacolo in un gesto concreto di vicinanza e aiuto”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche agli artisti, agli sponsor e a tutti coloro che hanno partecipato contribuendo alla raccolta fondi destinata alle attività di sostegno e accoglienza delle due realtà del territorio.

Musica, arte e solidarietà si sono così intrecciate in una serata che ha saputo andare oltre lo spettacolo, trasformando il palco del Casinò in uno spazio di sensibilizzazione e sostegno concreto verso chi vive situazioni di fragilità. Un messaggio forte, condiviso da pubblico e organizzatori, nel segno dell’impegno contro la violenza sulle donne e della vicinanza alle persone più vulnerabili.