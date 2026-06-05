Raccolta alimentare per aiutare famiglie in difficoltà: il service del Lions Club Bordighera Capo Nero Host (Foto)

Una raccolta di generi alimentari non deperibili per le famiglie del territorio in difficoltà è stata organizzata la mattina di sabato 23 maggio dal Lions Club Bordighera Capo Nero Host.

Nell’ambito dei services sociali, si è, dunque, rinnovata una consuetudine dei Lions Club. "Tutti gli anni organizziamo una raccolta di generi alimentari non deperibili per le famiglie del territorio in difficoltà" - fa sapere il Lions Club Bordighera Capo Nero Host - "Quest’anno, come anche in altre occasioni, i soci sono stati ospitati dal supermercato Conad Bordighera, in via Sant'Antonio. Erano presenti, per l'occasione, la socia Giusi Giraldi, che ha sempre organizzato la raccolta, insieme al presidente Silvano Croese, la segretaria Laura Turrini Dertenois e altri volenterosi soci: Marco Zagni, Mario Lora, Augusto Berro e Alberto Cavalucci".

"Tra le 9 e le 12 sono stati donati dai clienti del supermercato e dai soci Lions presenti prodotti alimentari per un totale di oltre 160 kg, che quest’anno sono stati devoluti alla parrocchia di Terrasanta per la distribuzione alle persone bisognose che quotidianamente cercano un aiuto per poter vivere dignitosamente" - svela il Lions Club Bordighera Capo nero Host - "Il parroco don Faustino Kushnir ha accolto con vivo ringraziamento i pacchi donati. Ringraziamo per la loro generosità i clienti del Conad e la direzione del supermercato per l’amplia ospitalità".