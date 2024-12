Sanremo, 120 anni di Casinò: inaugurata la mostra della storica casa da gioco (Foto)

Nell'ambito dei festeggiamenti per i 120 anni del Casinò di Sanremo viene inaugurata l'esposizione "La Casa da Gioco si mette in mostra", un percorso da Porta Teatro a Porta Principale per ricordare alcuni momenti salienti della storia dell'azienda turistica principale della Riviera. Era il 14 gennaio 1905 quando Eugene Ferret, l'allora costruttore e primo gestore, accolse le autorità e i notabili del tempo per un concerto benefico, completando la serata con un gala danzante che si protrasse, dicono le cronache del tempo, sino all'alba.

"Ci prepariamo a festeggiare un importante compleanno, frutto di un lungo percorso in cui la Casa da Gioco si è distinta sempre più come risorsa economica, turistica e culturale, anche tramite i recenti interventi strutturali, capace di creare promozione e indotti per tutto il territorio. Oggi quest'esposizione rappresenta il primo di molti eventi che celebreranno questo cammino, in cui il Casinò ha rafforzato anche la sintonia con la città, con lo scopo di accrescerne il sostegno e lo sviluppo promozionale. Un plauso quindi per il ricco programma che ci condurrà sino alle celebrazioni del 120esimo e il benvenuto della città di Sanremo a quanti avranno l'occasione di festeggiare con noi", dichiara il sindaco di Sanremo avv. Alessandro Mager.

"Il Casinò ricorderà quel 14 gennaio con tutta una serie di iniziative, a partire da questa esposizione che vuole evidenziare il patrimonio storico conservato: documenti, foto, abiti, slot e tavoli verdi d'epoca, riportando ai primi anni del secolo scorso quando è iniziata la sua tradizione fondata su intrattenimento, cultura, spettacolo e musica. Apriamo idealmente i festeggiamenti legati a questa data da cui promana il legame che da 120 anni unisce l'azienda alla città nella sua finalità di volano turistico-economico e culturale del territorio", afferma il Presidente e Amministratore delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri dott.sa Sara Balestra e il dott. Eugenio Nocita.

Conclude: "Un viaggio in 120 anni di storia che inizia il 23 dicembre con l'apertura della mostra e che si snoderà durante tutto il 2025, con una serie di eventi, di concerti e di iniziative per un compleanno davvero eccezionale. Buon 120esimo Casinò di Sanremo."

L'esposizione presenta alcuni dei pezzi della collezione privata del Casinò raccontando i grandi eventi di un luogo divenuto con il tempo "un monumento tra Art Nouveau e Déco", mantenendo inalterato il fascino di una storia di successo che continua. Entrando da Porta Teatro il visitatore potrà ammirare i progetti originali del Casinò, firmati da Eugene Ferret con le foto tratte dalla Mostra fotografica del Museo Civico di Palazzo Nota, attinte dall'archivio della famiglia Moreschi.

Rendono lo spirito di quegli anni gli arredi, i tavoli da gioco che hanno accolto nella sala Privata i migliori giocatori, tavoli storici come la roulette "doppia" ma anche le slot machines dei primi anni del 1900, le fiches e le carte d'epoca, immagini di una storia che ha l'allure del tempo passato. L'eleganza dell'esposizione viene accentuata dagli splendidi abiti d'epoca che raccontano l'evoluzione della moda da fine '800 ad oggi. Due abiti da ricevimento sono posti sulla scalinata che porta alle sale superiori, un elegante abito fatto con scialle del cashmere e una serie di accessori femminili scaldano l'ambiente tra i tavoli da gioco per poi arrivare nel foyer, dove rivivrete le atmosfere della Belle Époque con gli iconici "abiti Riviera" in cotone e pizzo: un elegante abito da sera anni '30 in seta per ricordare il primo Gala della Moda del 1937 svoltosi al Casinò. Infine, un iconico abito da sera fine anni '60 per ricordare il "Festival della Moda Italiana", che ha consacrato il Made in Italy e in quegli anni ha reso celebre la Riviera. Il percorso della moda in 120 anni si conclude con una creazione moderna della collezione "Fiori di Montagna" in tessuto sostenibile, realizzato dall'Atelier DAPHNÉ, e ispirato da un disegno d'archivio creato negli anni '80 da Renzo Borsotto in cui è protagonista la flora montana delle Alpi Liguri. Gli abiti d'epoca provengono dalla collezione del Museo DAPHNÉ della Moda e del Profumo di Sanremo, gentilmente concessi dalla famiglia Borsotto.

Si ringraziano, inoltre, sentitamente la famiglia Bosso per l'importante apporto documentale e il Museo del Festival, creato dal dott. Marco Canova.

L'esposizione, ad ingresso libero e "in progress", si protrarrà sino alla fine dei festeggiamenti per l'importante 120esimo.