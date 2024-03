Ventimiglia: lutto nel mondo dell'imprenditoria, è morta Adriana Colombo la 'Signora dell'Haiti'

Lutto nel mondo del commercio a Ventimiglia. E’ morta Adriana Colombo, 84 anni, figura storica della zona intemelia e conosciuta come la ‘Signora dell’Haiti’, la gelateria simbolo della città di confine.

Il ricordo è della Confesercenti che non dimentica una grande imprenditrice, una donna forte e innovativa, gentile e sempre tranquilla: “Ha creato un punto di riferimento per molte generazioni, in pieno centro con un gelato di grande qualità. Sempre sensibile al benessere degli animali che transitavano nel suo regno”.

Ora lascia un angolo della città colorato e piacevole, una vetrina importante. Un prodotto semplice come il gelato trasformato con gusti nuovi, gourmet, una cera Chef. “Un abbraccio alla sua magnifica famiglia – termina l’associazione di categoria - che l’ha sempre affiancata con amore e tanta sintonia”. Adriana Colombo lascia il figlio e la nuora, che proseguiranno nella sua attività.