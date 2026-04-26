Incendio in via Margotti a Sanremo: dimessi tutti i sette pazienti, migliora anche il caso più grave

Tutti dimessi i pazienti coinvolti nell’incendio divampato nei giorni scorsi in via Margotti a Sanremo. Arrivano buone notizie dal pronto soccorso, dove erano stati ricoverati per intossicazione da fumo sette persone, tra cui anche il caso inizialmente più grave.
Secondo l’ultimo aggiornamento, anche il paziente che nelle prime ore aveva destato maggiore preoccupazione – tanto da far ipotizzare un possibile trasferimento per trattamento in camera iperbarica – è stato dimesso dopo un progressivo miglioramento delle condizioni cliniche. Nessuno dei ricoverati presenta più criticità legate all’inalazione dei fumi.
Si chiude dunque con un esito positivo la vicenda sanitaria legata al rogo, che nella notte aveva generato forte apprensione tra i residenti della palazzina, costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Resta ora l’attenzione sulle verifiche tecniche e sulle cause dell’incendio, mentre per gli abitanti si avvia un graduale ritorno alla normalità dopo i momenti di paura vissuti.