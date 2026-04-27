Rapina a mano armata al Self di Taggia: due uomini minacciano i dipendenti e fuggono con 20mila euro

Rapina a mano armata, sabato sera intorno alle 22 all’interno del Self, il negozio di bricolage ed altri prodotti all’interno del centro commerciale di Taggia. Secondo quanto riferito dai dipendenti che erano all’interno dell’esercizio ai Carabinieri, erano due i malviventi che si sono presentati armati di coltello.

Hanno minacciato i presenti e si sono fatti consegnare l’intero incasso della giornata, circa 20mila euro. Una volta fuggiti via il direttore del negozio ha chiamato i Carabinieri, che hanno svolto le indagini del caso all’interno del negozio e, con altre pattuglie hanno scandagliato la zona compresa tra Taggia e le zone limitrofe per cercare i ladri che hanno però fatto perdere le proprie tracce.

Molte le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche se al momento le indagini si svolgono nel massimo riserbo. Saranno passate al setaccio le immagini dell’impianto di videosorveglianza dentro e fuori dall’esercizio mentre, oltre ai due malviventi che hanno materialmente commesso la rapina, non è escluso che all’esterno ci fosse un ‘palo’.