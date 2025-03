Ventimiglia sfila a 'Sanremoinfiore 2025', Di Muro: "Magnifico carro" (Foto)

Ventimiglia sfila al Corso Fiorito di Sanremo con un carro, realizzato con oltre 25mila fiori freschi, incentrato sul film “Appuntamento in Riviera”, pellicola appartenente al filone dei “musicarelli” in voga negli anni Sessanta, attraverso i quali si creava l’occasione per fare ascoltare e pubblicizzare i successi dei cantanti del momento.

Nella trama di “Appuntamento in Riviera”, Tony Renis veste i panni di un compositore che riesce a portare al Festival di Sanremo il brano “Quando, quando, quando”. L’esecuzione, rifiutata da un cantante, viene affidata dagli organizzatori allo stesso autore che, ormai cantante viene poi scritturato da un noto impresario ed esaltato dall'improvvisa e imprevista notorietà decide di sposare la fidanzata. Solo dopo il matrimonio, leggendo il contratto d’ingaggio, scopre di essere vincolato al celibato per motivi legati alla sua nuova immagine di personaggio appetibile per dive dello spettacolo. Per lui la vita diventa difficile, in quanto deve saper mantenere segreto il matrimonio e prestarsi al gioco dei giornalisti che gli accreditano avventure sentimentali. In questa impresa finirà in circostanze a volte imbarazzanti: la più eclatante con Mina, la diva più in voga in quel momento, che metteranno alla prova la tenuta del suo legame. Quando tutto sembra prendere una brutta piega, alcuni colpi di scena portano al lieto fine.

Sul carro, la trama è stata simbolicamente rappresentata da un microfono, con le fattezze di Tony Renis, che cerca di sfuggire dall’assalto di ammiratrici, impresari e da due cuori, rappresentanti le donne più importanti della sua vita sentimentale: la fidanzata e la cantante Mina che lo inseguono nella speranza di farlo capitolare. Tutti i personaggi corrono lungo un sentiero dall’aspetto di pentagramma musicale, sulle cui righe sono “scritte” note musicali in omaggio alla canzone “Quando, quando, quando”. Una pellicola cinematografica si srotola da una bobina appoggiata a un’altura, che accenna a un paesaggio montano per andare a riavvolgersi su un’altra. Le note musicali presenti sul pentagramma e le carte da gioco, posizionate in un lato della struttura, sono un richiamo alla città festivaliera di Sanremo, meta “dell’appuntamento”. Due grandi vinili, sulla parte frontale della scena, riportano il nome della città che ha avuto il compito di realizzare il carro. Su un lato del carro si staglia il vessillo della bandiera svizzera, nazione associata al tema. Il pianale e le composizioni presenti nelle parti frontali e laterali del carro comprendono una buona parte delle varietà del patrimonio floricolo del territorio: ranuncoli, anemoni, violaciocche, delphinium, anthurium, iris, ortensie, orchidee. Le grandi strutture simbolo, così come il vessillo svizzero, sono infiorate a mosaico con garofani e sancarlini. L’elicriso è stato utilizzato per completare alcuni particolari mentre il velo da sposa che, partendo dal retro del secondo cuore si adagiava nella parte posteriore del carro, è stato interamente ricoperto da lunaria bianca con bordi di gypsophila, per ricrearne sofficità e trasparenza. Tra il materiale vegetale trattato vi erano aspidistria, ruscus, scheletrine, foglie di cobra, licheni e, in particolare, foglie di ulivo, tutti prodotti a Km0.

"Un sentito ringraziamento va alla compagnia Sciancalassi per aver realizzato il magnifico carro per Ventimiglia e a tutte le altre compagnie che hanno contribuito con i carri per le città vicine" - dice il sindaco Flavio Di Muro che ieri ha partecipato a Sanremoinfiore insieme all'assessore Serena Calcopietro - "Grazie per aver portato avanti con passione lo spirito della Battaglia di Fiori mantenendo viva questa tradizione che ci unisce e ci rende fieri della nostra storia".

"Un ringraziamento anche al gruppo degli Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia, gruppo storico dei Balestrieri di Ventimiglia, e al Sestiere Burgu, che hanno sfilato sul percorso del Corso Fiorito" - sottolinea il primo cittadino - "Ventimiglia è fiera di voi".