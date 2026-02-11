 / Cronaca

Cronaca | 11 febbraio 2026, 12:16

Cadavere sui binari, circolazione ferroviaria sospesa tra Ventimiglia e Taggia: incidente avvenuto in galleria

Il rinvenimento nel tratto tra Bordighera e Sanremo. Treni fermi, possibili soppressioni e ritardi: intervento delle forze dell’ordine in corso

Foto d'archivio

È stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e Taggia dopo il rinvenimento di un cadavere sui binari nel tratto compreso tra Bordighera e Sanremo.

L’allarme è scattato alle 11.40 e ha reso necessario l’immediato blocco dei treni per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La zona è stata interdetta al traffico ferroviario per permettere gli accertamenti e la messa in sicurezza dell’area. Attesi sul posto necrofori e polizia scientifica.

La sospensione sta causando disagi lungo la linea, con possibili soppressioni e ritardi dei convogli regionali e a media percorrenza. Pendolari e viaggiatori sono invitati a verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio.

La situazione è in aggiornamento.

Andrea Musacchio

