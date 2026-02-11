Allerta meteo: mareggiata intensa in arrivo con venti di Libeccio e onde lunghe attese sulle coste dell’Imperiese

Arpal ha emanato un avviso meteo per mareggiata intensa, legato al progressivo peggioramento delle condizioni meteo-marine atteso a partire dalla serata di oggi. Sulla costa del Ponente è previsto un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali, con venti da sud/sud‑ovest che raggiungeranno raffiche comprese tra 40 e 50 km/h.

Nel corso della notte l’intensità aumenterà ulteriormente, con venti forti di libeccio e raffiche fino a 50‑60 km/h, accompagnate da un moto ondoso in rapido aumento. Sono attese mareggiate da sud‑ovest con onde caratterizzate da un periodo di 8‑9 secondi, indice di un’onda lunga e particolarmente energica.

La giornata di giovedì 12 febbraio sarà la più critica: il moto ondoso continuerà a crescere e interesserà tutte le coste liguri, dove sono previste mareggiate anche intense per onda da sud/sud‑ovest con periodo compreso tra 9 e 11 secondi. Una condizione che potrebbe generare disagi e criticità nei tratti più esposti del litorale.

Un miglioramento è atteso da venerdì 13 febbraio, quando il mare inizierà gradualmente a calare. Tuttavia, nelle prime ore del mattino persisteranno ancora mareggiate intense sul Levante e mareggiate sul centro‑Ponente, con onda lunga da sud‑ovest e periodo fino a 9 secondi.