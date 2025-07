Ore di apprensione per la scomparsa di Jonathan Forzan: ricerche in corso tra Riva Ligure, Arma di Taggia e Sanremo (Foto)

Proseguono senza sosta le ricerche di Jonathan Forzan, il 32enne residente a Riva Ligure scomparso da alcune ore. Vigili del Fuoco, Guardia Costiera e sommozzatori stanno battendo palmo a palmo il litorale tra Riva, Arma di Taggia e Sanremo, con l’ausilio di motovedette, pattuglie a terra e un elicottero decollato dalla base di Albenga. Al momento, non sono emersi nuovi elementi utili alle indagini e la preoccupazione cresce di ora in ora.

Sui social, intanto, si sta diffondendo rapidamente l’appello con la foto del giovane (al momento della scomparsa aveva indosso un costume arancione, ndr) per ampliare il raggio delle ricerche. L’intera comunità si è attivata per fornire ogni possibile aiuto. Secondo alcune indiscrezioni, le ciabatte del ragazzo sarebbero state ritrovate sulla spiaggia di Riva Ligure, particolare che avvalora l’ipotesi che Jonathan possa essersi allontanato a piedi o si sia immerso in mare, ma al momento si tratta solo di ipotesi. Nessuna pista è esclusa. Il cellulare di Johnatan squilla a vuoto e non è escluso che gli inquirenti eseguano a breve la 'triangolazione' del segnale per rintracciarne la posizione.

La mobilitazione è imponente e coordinata, tanto che si tratta del secondo grande dispiegamento di forze in meno di 24 ore: solo ieri, infatti, un altro intervento di emergenza ha riguardato un uomo colto da malore in mare e poi trovato privo di vita sulla spiaggia del Vittoria Beach di Arma di Taggia. Le operazioni di perlustrazione stanno interessando anche la zona di Bussana e dei Tre Ponti, ma fino a ora le squadre di ricerca non hanno individuato nulla di significativo. Le ricerche si estenderanno anche al resto della costa, verso la Francia. La speranza, ancora viva, è che Jonathan possa essere ritrovato al più presto e in buone condizioni.

Intanto alle 15 è previsto un summit in Prefettura per lavorare alla scomparsa di Johnatan.