'Gect Alpi del Mare', Ventimiglia approva l'adesione al gruppo europeo di cooperazione territoriale

Approvata all'unanimità in consiglio comunale a Ventimiglia l'adesione al gruppo europeo di cooperazione territoriale 'Gect Alpi del Mare'.

Durante la seduta sono stati discussi gli schemi di convenzione e lo statuto. "Ho sottoposto al Consiglio Comunale, che ha approvato all'unanimità, l'adesione del nostro Comune al GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Si tratta di un organismo di diritto comunitario utile alla risoluzione di problematiche nelle zone di frontiera nonché capace di intercettare finanziamenti europei, obiettivi per i quali la nostra Amministrazione è impegnata fin dal suo insediamento".

"Il GECT rappresenterà una comunità di circa 200mila persone tra Sanremo e Mentone per salire fino a Limone. Ventimiglia è, quindi, baricentro geografico di questa nuova entità" - sottolinea il primo cittadino - "Ciò che voglio rimarcare è che Ventimiglia è, soprattutto, al centro politico dei rapporti transfrontalieri, con dignità e determinazione, per affrontare con gli amici francesi le questioni che ancora oggi ci dividono. Porterò in discussione temi cruciali: trasporti e infrastrutture, sanità, servizi pubblici, gestione delle acque, bilinguismo, ed altro ancora, affinché vivere sul confine non sia discriminante ma, anzi, possa portare opportunità di crescita e sviluppo per i suoi abitanti".