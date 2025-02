Ventimiglia, area e spiaggia riservate ai cani: approvata all'unanimità la mozione di D'Andrea

Approvata all'unanimità la mozione presentata, nella seduta odierna del consiglio comunale di Ventimiglia, dal consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea sull'area cani e su una spiaggia cani in città.

"In ogni società civile che si rispetti devono essere valorizzati e rispettati non solo dei cittadini ma anche di ogni essere vivente e, quindi, pure i nostri amici a quattro zampe. Non tutti hanno la fortuna di avere spazi aperti presso le loro abitazioni o giardini, non per questo si deve rinunciare a poter avere degli animali d'affezione" - illustra il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea - "La mia mozione sostanzialmente chiede all'Amministrazione, dopo due anni dall'insediamento, una maggiore attenzione su queste tematiche visto che la città di Ventimiglia è completamente priva di zone dedicate agli animali d'affezione. Abbiamo un'area cani completamente decentrata e abbandonata, la spiaggia cani nonostante sia stata inserita nel Pud, approvato a dicembre in consiglio comunale e ai tempi i lavori del reef non erano ancora iniziati. Mi sembra assurdo che in centro non vi sia nessuna zona dedicata ad area cani visto che magari ci sono anziani che non hanno la possibilità di andare fino al Corsaro Nero. Nella mia mozione ho anche illustrato le caratteristiche che dovrebbe avere sia un'area cani che una spiaggia cani: una zona ombreggiata, una fonte d'acqua, uno spazio idoneo di almeno 150 metri quadri affinché i cani possano comunque svolgere le loro attività. Sarebbe meglio che si aprisse a strutture destinate all'agility perché non tutti i proprietari sono in grado di utilizzarle e potrebbero creare danni ai loro amici a quattro zampe e che non fosse previsto l'accesso ai cani in estro per una maggiore sicurezza e una volta all'interno se ci sono tanti cani di tenerli al guinzaglio per evitare problemi. Non è necessario che si sia un manto erboso, che richiederebbe una maggiore manutenzione, semplicemente un'area delimitata per realizzare questo obiettivo e poco costerebbe anche a questa amministrazione. Ci dovrebbero essere dei raccoglitori per le deiezioni canine, come dovrebbero esserci anche nel resto della città, dei distributore dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine anche perché ci sono delle convenzioni internazionali che tutelano gli animali recepite anche in normative nazionali e l'attività motoria è comunque alla base del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Chiedo a questa amministrazione una maggiore attenzione e sensibilità a queste tematiche e una maggiore collaborazione e sinergia con le associazioni dedicate; di riqualificare l'area cani esistente e di realizzarne una nuova magari anche adiacente alla spiaggia cani. Tutto ciò è anche previsto dal regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali dell'articolo 21".

"Il tema mi è caro" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Ho contribuito personalmente alla stesura del programma e sicuramente farò sì che questo programma venga realizzato in tutti i casi fino alla fine. Ringrazio la consigliera D'Andrea che tocca un tema davvero importante. La mozione la definiamo intesa a promuovere l'attività deliberativa della Giunta sia che venga accolta da parte di minoranza che maggioranza, ben venga. Le intenzioni di questa amministrazione di rendere la città animal friendly per migliorarne la convivenza. Ha colto anche le caratteristiche tecniche. Chiedo, a nome della maggioranza, alla consigliera D'Andrea di poter sottoscrivere questa mozione per poter porre insieme questo obiettivo".

"Uno dei punti del vostro programma era 'Torna amica degli animali Ventimiglia'" - afferma il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Non è stato speso un euro o un minimo intervento per migliorare l'area cani vicino al Corsaro Nero. Sono soddisfatta se voi tutti date importanza alla convivenza uomo-animale e al benessere dell'animale. Spiace dover dire che c'è voluta questa mozione affinché vi siate resi conto che è un aspetto importante per la città".

"Sono stupito che la vogliate sottoscrivere e che l'accettate" - dice il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "E' una bellissima notizia. Sono contentissimo ma quando si fa una proposta di buonsenso cerchiamo di non guardare chi l'ha fatta, che l'ha firmata prima o chi l'ha detto. Spero si possa arrivare a fare una politica per il bene delle persone".

"Sono contento, finalmente riusciamo ad andare tutti insieme verso un obiettivo" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Per quindici-venti giorni c'erano stati dei problemi e attriti in maggioranza e poi quando c'è da votare si torna tutti d'accordo. Faccio i complimenti al consigliere Amarella perché so che ha lavorato per tutta la settimana per fare da incastro".

"Ho ritenuto di non sottoscriverla per dare la paternità a chi l'ha pensata e fatta" - aggiunge il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Sono assolutamente favorevole e sono contenta che anche la maggioranza sia d'accordo. Spero che non rimanga solo su carta".

"Mi fa piacere che da parte di tutto il consiglio comunale ci sia un'apertura politica amministrativa" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Non l'ho sottoscritta ma sono favorevole. E' importante e serve".

La seduta viene sospesa momentaneamente per dieci minuti per valutare la richiesta della maggioranza di sottoscrivere la mozione. "Apprezzo che la mia mozione sia stata condivisa da tutto il consiglio comunale" - interviene il consigliere comunale di minoranza Cristina D'Andrea alla ripresa della seduta - "Non vedo il senso di doverla sottoscrivere visto che l'intento è condiviso. Per spirito di collaborazione, tanto decantato qui dentro ma che poi nessuno mai pratica, mi sento di dover dare il buon esempio. Non ho problemi a farla sottoscrivere anche ai consiglieri della maggioranza, spero si realizzi quanto detto, e anche dai miei colleghi che non l'hanno sottoscritta prima anche se è già stata condivisa ampiamente. Non ho problemi a farla sottoscrivere ma lo condivido in parte visto che in due anni non si è visto nulla. Speriamo che questa mozione possa dare un input per lavorarci tutti insieme".