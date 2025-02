Ventimiglia, in consiglio comunale si parla di Dup: Panetta presenta pregiudiziale

Il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta presenta un'altra pregiudiziale in consiglio comunale, questa volta sul Dup.

"Devo formulare un'altra pregiudiziale relativa all'approvazione e aggiornamento del Dup, documento unico di programmazione per il periodo 2025-2027" - illustra il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Viene formulata per diversi ordini di motivi. La delibera è fuori dai tempi massimi, inutile, ultronea e illegittima. E' il bilancio il documento principe. Nel nostro caso, preventivo, è stato approvato con la delibera del 27 dicembre 2024. L'iter di formazione del bilancio stesso aveva delle falle. Deve essere prevista la preventiva approvazione del Dup e dell'eventuale aggiornamento sempre prima dell'approvazione del bilancio stesso. Il Dup è la guida strategica dell'ente. E' l'atto presupposto, cioè che procede e forma il bilancio previsionale. E' stato approvato il bilancio di previsione che non era in linea con il Dup anch'esso approvato in seno alla delibera del 27 dicembre 2024. Nonostante ci fossero i tempi per potersi fermare un attimo e approvare un bilancio e tutta la documentazione ad esso inerente modificando gli errori che erano stati commessi, in realtà aveva urgenza di approvare questo bilancio entro il termine del 31 dicembre nonostante ci fosse stata anche una proroga concessa con il termine al 28 febbraio. Il consiglio comunale ha, perciò, approvato il bilancio preventivo perché è stato rassicurato dalle parole del sindaco e della segretaria che hanno dichiarato che si poteva procedere direttamente ad approvare il Dup anche fuori termine perché l'aggiornamento non è un atto necessario. Qual è la norma che prevede di portare in consiglio la pratica di aggiornamento del Dup? E' sempre l'articolo 170. L'aggiornamento certamente può essere fatto ma deve essere fatto prima dell'approvazione del bilancio. Allora perché oggi viene portata questa pratica che prevede l'approvazione dell'aggiornamento del Dup? Perché si vuole responsabilizzare il consiglio per porre rimedio a quegli errori fatti e che avevo evidenziato che, però, non possono essere sanati con una pratica di aggiornamento del Dup".

"Nella seduta del 27 dicembre avevo evidenziato che mancava un milione e cinquecento euro e che il bilancio non era in linea con la programmazione del Dup e che non aveva la copertura per lo stesso importo. Insistendo negli errori la Giunta con una delibera del 14 febbraio ha modificato il piano triennale dei lavori pubblici per fare in modo che lo stesso fosse poi in linea con il bilancio" - sottolinea Panetta - "Oggi vi chiede di approvare un assunto all'aggiornamento del Dup per fare in modo che gli importi possano tornare a quadrare. Siete sicuri che sia corretto che oggi si debba andare ad approvare una modifica dell'aggiornamento del Dup? Chiedo di nuovo chiarimenti al sindaco e al segretario, ivi comprese le indicazioni delle norme e pongo l'attenzione anche sul fatto che sono improcedibili e inammissibili le deliberazioni non coerenti con il Dup. Con la delibera del 14 febbraio la Giunta approva una modifica del triennale dei lavori pubblici, che secondo la norma deve essere prima adottato, poi approvato entro determinate tempistiche. La giunta crede di averlo fatto con la delibera di febbraio ma, però, viene approvato un aggiornamento. In seno alla riunione della commissione consiliare il dirigente ha riferito che la delibera di Giunta è l'approvazione del triennale non dell'aggiornamento e che l'interpretazione della norma consente una valenza alternativa nel senso che il computo dei termini può essere di novanta giorni. L'articolo sei fa riferimento all'aggiornamento ma l'approvazione dopo l'adozione della delibera di giunta. Il piano triennale dei lavori pubblici è stato poi approvato? Si parla solo di aggiornamento, quindi, forse non abbiamo nessuna approvazione del triennale dei lavori pubblici. Esaminando poi le varie schede del triennale dei lavori pubblici si parla di 31milioni di euro. E' stata, perciò, approvata dalla Giunta una modifica del triennale del bilancio dei lavori pubblici. Le tempistiche non sono state rispettate, non possono essere oggi portate per sanare gli errori fatti. Una delibera di aggiornamento del Dup non può essere portata dopo l'approvazione del bilancio di previsione, chiedo, quindi, che la pratica venga ritirata".

"La delibera di giunta del 14 febbraio è l'approvazione dell'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 dell'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2025" - replica l'assessore Milena Raco - "Con questa pratica, acquisendo questa delibera di Giunta, si procede ad aggiornare il Dup 2025-2027, nella sezione 4.2 dei lavori pubblici. Con tale delibera era stato aggiornato il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale delle opere del 2025. La lettura del codice permette di capire le opportunità che il legislatore concede agli enti locali per operare con il giusto insieme di precisioni e flessibilità sui propri strumenti di programmazione al fine di garantire il soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso agli atti amministrativi che altrimenti si ridurrebbero esclusivamente a sterili esercizi di stile. Il codice degli appalti assiste gli enti locali in tutte le fasi della programmazione dei lavori pubblici: stesura, nozione, efficacia, aggiornamento nei termini, sino all'eventuale modifica sulla successiva a detti termini. Le tempistiche della pratica che andiamo ad approvare entro i 90 giorni dall'approvazione del nostro bilancio di previsione ci pongono all'interno della finestra temporale prevista dal comma sei. L'intero codice degli appalti, peraltro, è stato pensato e scritto cosicché la norma segua cronologicamente le varie fasi di gara. Si sottolinea, inoltre, come il bilancio del comune di Ventimiglia non abbia mai avuto al suo interno buchi, errori o sbilanciamenti di sorta. Il bilancio di previsione 2025-2027, invariato rispetto a quanto approvato in data 27 dicembre 2024, rispetta i principi contabili e le previsioni di legge così come certificato puntualmente e più volte dal collegio dei revisori dei conti. La coerenza degli altri documenti di previsione, così come indicato in commissione dall'ente con il bilancio comunale, è certamente richiesta ma l'ordine delle priorità garantisce che sia sempre il bilancio di previsione a guidare ogni altro documento di programmazione tecnica. Proprio in ragione di questa, ovvia priorità, il codice degli appalti prevede la possibilità di effettuare aggiornamenti previsti dal comma sei entro i 90 giorni di eseguibilità del bilancio di previsione. Le modifiche sono previste dal comma nove ma oltre i 90 giorni dalla data di eseguibilità del bilancio di previsione del piano triennale dei lavori pubblici del relativo elenco annuale. L'aggiornamento del Dup, pertanto, che viene, in questa sede, approvato, garantisce all'ente di garantire continuità di tutti i documenti programmatici proprio con il bilancio di previsione. Per noi è più che soddisfacente".

"Il triennale dei lavori pubblici è stato adottato ma mai è stato approvato e oggi si approva solo l'aggiornamento. E' corretto?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Qual è la norma che prevede, una volta aggiornato e modificato il triennale, di andare ad adottare una delibera di modifica del Dup? Non è stato riferito qual è questa norma".

"Non basta dire l'aggiornamento previsto. Vogliamo sapere se effettivamente il piano triennale è stato aggiornato o modificato?" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Perché i termini sono diversi".

"Effettivamente il Dup, il piano triennale delle opere pubbliche contenute non parlava con il bilancio di previsione 2025-2027" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "La mancanza di dialogo è stata, però, sanata attuando il provvedimento che avevo annunciato. Un meccanismo che permette entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di modificare e approvare il Dup e piano triennale delle opere pubbliche. Viene, quindi, aggiornato contestualmente il Dup 2025-2027 nella seconda parte della programmazione delle opere utile. Con due delibere abbiamo ricondotto a dialogare il Dup e il programma triennale delle opre pubbliche con il bilancio e non viceversa come sostiene qualcuno. Abbiamo piena fiducia negli uffici, che hanno sanato l'errore. L'importante è che tutto è a posto. Ho piena fiducia nell'operato degli uffici, dirigenti e segretario comunale".

"Attraverso queste due delibere, oltre a sanare l'errore precedente, quando si parla di modifica del triennale, che cosa significa?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi.

"Per quanto riguarda la mancata approvazione del Nadup prima dell'approvazione del bilancio ricordo che si intende l'inizio del ciclo formativo del documento unico di programmazione a natura eventuale, nel senso che quando si porta in approvazione per la successiva presentazione al consiglio comunale del Dup si è oramai pronti con gli schemi di bilancio, di conseguenza, non è necessario presentare il Nadup il 27 dicembre 2024" - afferma il segretario comunale Monica Veziano - "Rimango sorpresa nell'aver appreso che non esiste la possibilità di modificare il documento unico di programmazione. Il Dup contiene tutta una serie di strumenti di programmazione che a rigore quando vengono modificati costituiscono contestuale aggiornamento del Dup. E' un iter che è normalmente seguito. L'approvazione della delibera di Giunta è un'approvazione che implica un aggiornamento per la necessità di far sì che i lavori inseriti nell'elenco annuale naturalmente trovino copertura finanziaria negli schemi di bilancio. Ritengo legittima la delibera che è stata approvata dalla Giunta. Per quanto riguarda tutto il resto rimando al contenuto dell'allegato 1.5".

La pratica è passata in consiglio comunale nonostante la minoranza abbia votato contro.