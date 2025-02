Ventimiglia, minuto di silenzio in consiglio comunale per Pierina Giauna (Foto)

Un minuto di silenzio in consiglio comunale per Pierina Giauna, morta all'età di 88 anni nell'ospedale di Sanremo. E' stato fatto, in serata, all'inizio della seduta per volere del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

Un pensiero è stato, infatti, rivolto alla vincitrice del San Segundin d'Argentu 2023, console emerito della Cumpagnia d’i Ventemigliusi, associazione in cui ha operato per oltre cinquant’anni, e memoria storica della cultura locale ventimigliese. "Volevo esprimere a nome della città le condoglianze alla famiglia e il ricordo per una figura che ha fatto la storia della nostra Ventimiglia" - sottolinea il primo cittadino - "Per me è stato un onore da sindaco conferirle il mio primo San Segundin d'Argentu".

Fu proprio il sindaco Flavio Di Muro a consegnare a Pierina il premio San Segundin d'Argentu 2023. "Quando la sua proposta è arrivata sul nostro tavolo l'abbiamo votata all'unanimità senza esitazioni" - ricorda Di Muro - "Lei ci ha dato riflessioni, sentimenti, emozioni ma soprattutto tramite le sue poesie, le sue opere letterarie, i suoi scritti e i suoi discorsi ci ha dato l'orgoglio di sentirci ventimigliesi".

Il funerale di Pierina avrà luogo mercoledì 26 febbraio alle 15.30 nel santuario di San Secondo ove sarà celebrata la santa messa di suffragio in presenza della salma che verrà poi traslata all'ara crematoria di Sanremo. "Nell'esprimere a nome di tutta la città le più sentite condoglianze invito tutti a un minuto di silenzio" - dice Di Muro - "Parteciperemo come Amministrazione comunale alle sue esequie".