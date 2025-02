Ventimiglia in lutto: è morta Pierina Giauna, vincitrice del San Segundin d’Argentu 2023 (Foto)

Ventimiglia è in lutto per la morte di Pierina Giauna, vincitrice del San Segundin d’Argentu 2023.

Una triste notizia che ha gettato nello sconforto la comunità. Era, infatti, molto conosciuta e amata visto che nel corso della sua vita ha fatto parte di diverse associazioni del territorio. San secondina doc, era una delle memorie storiche della Cumpagnia d’i Ventemigliusi e della storia, delle tradizioni, dei costumi, della vita contadina e di quella cittadina di Ventimiglia. Era una persona conservatrice dei valori della tradizione, profondamente legata alle proprie radici e portatrice di uno spirito identitario unificante. Chi l'ha conosciuta la ricorda in particolar modo per l'impegno, la dedizione e la passione che ha mostrato in ogni associazione. La signora Giauna è stata, infatti, console emerito della Cumpagnia d’i ventemigliusi, associazione in cui ha operato da oltre cinquanta anni e ne è stata Console Rappresentante (presidente) dal 2005 al 2019.

Autrice di poesie dialettali, ha partecipato per anni a concorsi letterari ottenendo diversi riconoscimenti anche per racconti brevi sempre in dialetto ventemigliusu. Al concorso letterario di poesia dialettale Giannino Orengo di Dolceacqua, nel 2023, Pierina ha ricevuto la menzione speciale della giuria. E' stata, inoltre, attiva dagli anni settanta in Radio Ponente per la diffusione del dialetto e della poesia dialettale e in lingua nelle associazioni e nelle scuole. Membro del direttivo del Circolo della Castagnola, è stata collaboratrice fattiva e memoria storica nella Parrocchia del Santuario di San Secondo. Suo fiore all’occhiello il volume di ricette ventemigliuse “Audù de Fugurà”, libro che ha fatto scuola fra i ristoratori liguri.

Pierina aveva ricevuto il premio San Segundin d’Argentu 2023 dal sindaco Flavio Di Muro e dal presidente del Comitato Pro Centro Storico Sergio Pallanca durante la festa patronale di San Secondo. "Cara Pierina, riposa in pace" - scrive sui social il sindaco Flavio Di Muro - "Hai dato tanto alla nostra comunità regalandoci riflessioni, emozioni, orgoglio. Per me è stato un onore conferirti il mio primo San Segundin da Sindaco. Esprimo, a nome della città, le più sentite condoglianze alla famiglia e un personale e affettuoso abbraccio a Mauro".