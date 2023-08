Ventimiglia: San Secondo festeggia Pierina Giauna, vincitrice del San Segundin d’Argentu 2023 (Foto e video)

San Secondo, quartiere di Ventimiglia, ieri sera ha festeggiato Pierina Giauna, vincitrice del San Segundin d’Argentu 2023. Diverse associazioni del territorio, di cui la signora Pierina ha fatto parte nel corso della sua vita, hanno consegnato premi e riconoscimenti (una raffigurazione iconografica di San Secondo, una composizione di castagnole con una spilla d'argento che rappresenta una castagnola, una targa e un mazzo di fiori) alla san secondina doc, una delle memorie storiche della Cumpagnia d’i Ventemigliusi e della storia, delle tradizioni, dei costumi, della vita contadina e di quella cittadina di Ventimiglia, una persona conservatrice dei valori della tradizione, profondamente legata alle proprie radici e portatrice di uno spirito identitario unificante. Per l'occasione erano presenti gli assessori Adriano Catalano e Milena Raco e il consigliere comunale Simone Bertolucci, don Pino Privitera, il console della Cumpagnia d'i ventemigliusi Marco Scullino, il presidente del Circolo della Castagnola Mauro Merlenghi e Pia Viale, presidente della giuria del Premio Letterario di Poesia Dialettale ‘Giannino Orengo’.

E' stata un'occasione per ringraziare la signora Pierina per l'impegno, la dedizione e la passione che ha mostrato in ogni associazione. La signora Giauna è, infatti, console emerito della Cumpagnia d’i ventemigliusi, associazione in cui opera da oltre cinquanta anni e ne è stata Console Rappresentante (presidente) dal 2005 al 2019. Autrice di poesie dialettali, ha partecipato per anni a concorsi letterari ottenendo diversi riconoscimenti anche per racconti brevi sempre in dialetto ventemigliusu. Al concorso letterario di poesia dialettale Giannino Orengo di Dolceacqua, quest'anno, Pierina ha ricevuto la menzione speciale della giuria. E' stata, inoltre, attiva dagli anni settanta in Radio Ponente per la diffusione del dialetto e della poesia dialettale e in lingua nelle associazioni e nelle scuole. Membro del direttivo del Circolo della Castagnola, è collaboratrice fattiva e memoria storica nella Parrocchia del Santuario di San Secondo. Suo fiore all’occhiello il volume di ricette ventemigliuse “Audù de Fugurà”, libro che ha fatto scuola fra i ristoratori liguri.

"Porto i saluti del sindaco e dell'Amministrazione comunale. Colgo l'occasione per ringraziare il comitato di quartiere di San Secondo e tutte le associazioni presenti per la loro attività sul nostro territorio" - dice l'assessore Adriano Catalano - "Sono associazioni composte per lo più da volontari che dedicano con passione e dedizione il loro tempo sottraendolo spesso ai loro affetti per portare avanti le nostre care tradizioni".

La serata è stata animata dallo spettacolo teatrale della Cumpagnia d'i ventemigliusi che ha portato in scena la commedia brillante “A rivincita de Pasca’”, uno degli eventi in programma nel piazzale del santuario di San Secondo. Questa sera alle 21.15 vi sarà il concerto dell'Orchestra Filarmonica Giovanile della Città di Ventimiglia diretta dal maestro Franco Cocco mentre, domani, il 25 agosto, vigilia della festa patronale, alle 21.15, ma questa volta all'interno del Santuario di San Secondo, si potrà assistere all'esibizione di Luciano Zecca, organista della Basilica Collegiata di San Nicolò a Lecco, che suonerà l’organo nell'ambito della 25esima edizione del Festival Organistico Internazionale "Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria" - Associazione Rapallo Musica, manifestazione che rientra nella programmazione degli eventi estivi proposta dall'Amministrazione comunale. L’ingresso è libero e gratuito. Il premio San Segundin d’Argentu, invece, verrà consegnato a Pierina Giauna, dal sindaco Flavio Di Muro e dal presidente del Comitato Pro Centro Storico Sergio Pallanca, sabato prossimo, il 26 agosto, durante la festa patronale di San Secondo.