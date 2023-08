Ventimiglia, lo spettacolo piromusicale chiude i festeggiamenti di San Secondo (Foto e video)

Lo spettacolo piromusicale chiude i festeggiamenti di San Secondo a Ventimiglia. Tantissime persone hanno ammirato i tradizionali fuochi d'artificio, accompagnati da un sottofondo musicale, andati in scena ieri sera, nonostante la pioggia, alla foce del fiume Roja in occasione della festività del santo patrono della città.

I festeggiamenti sono iniziati ieri mattina, nella Sala Polifunzionale di San Francesco nel centro storico, con la cerimonia di consegna del premio San Segundin d’Argentu, che quest'anno, è stato assegnato a Pierina Giauna, poetessa ed autrice di libri nonché testimone e memoria storica del territorio, dei costumi, della vita cittadina e contadina. Per l'occasione erano presenti il sindaco Flavio Di Muro, l’Amministrazione comunale, autorità civili, militari e religiose locali, provinciali e regionali, le associazioni cittadine, la Croce Verde Intemelia e la cittadinanza. La cerimonia è stata allietata dal Coro Polifonico “Città di Ventimiglia”, che ha interpretato alcuni brani popolari, e dalla vincitrice del premio, che ha recitato alcuni suoi componimenti poetici in dialetto ventimigliese. In seguito, nella Cattedrale di N.S. Assunta è stata concelebrata da Monsignor Antonio Suetta, vescovo della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, e da Monsignor Roberto Farinella, vescovo della Diocesi di Biella, la solenne messa pontificale alla presenza di tutto il clero diocesano. Alla fine della funzione religiosa, Ventimiglia ha siglato un patto di amicizia con Salussola.

Nel pomeriggio di ieri, invece, sulla Piazza della Cattedrale si è svolta, ad opera del Sestiere Ciassa, la caratteristica Sagra della Castagnola, gustoso dolce tipico della tradizione ventimigliese. In seguito si sono svolte l’esibizione degli sbandieratori e dei tamburini del Sestiere Ciassa e la solenne processione religiosa con il busto del santo che ha preso il via dalla Cattedrale.