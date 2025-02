Ventimiglia: scomparsa di Pierina Giauna, il ricordo e il cordoglio del direttivo locale della Confesercenti

"Le tradizioni non se ne vanno. Ci sono persone che nella vita si sono impegnate a seminare valori inestimabili a favore di tutta la comunità. Tra queste, a Ventimiglia, possiamo ricordare una donna che ci ha lasciato oggi: Pierina Giauna.



Il direttivo locale della Confesercenti si unisce al dolore della famiglia e di tutta la Cumpagnia d'i Ventemigliusi, a cui Pierina lascia un patrimonio di cultura locale, di tanti bei ricordi e insegnamenti che si potranno tramandare alle nuove generazioni e resteranno nello scranno delle tradizioni locali, da conservare, tutelare e diffondere.

Poesie, filastrocche, aneddoti, parole , racconti in dialetto locale, tanta simpatia e affetto: grazie Pierina, vola in alto, la nostra comunità non ti dimenticherà".