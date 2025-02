Ventimiglia in lutto per la scomparsa di Pierina Giauna, memoria storica della città

Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, e tutta l’Amministrazione comunale, esprimono il più profondo cordoglio per la dipartita della signora Pierina Giauna, San Segundin d'Argentu 2023, Console emerito della Cumpagnia d’i Ventemigliusi, associazione in cui ha operato per oltre cinquant’anni, e memoria storica della cultura locale ventimigliese. Nel ricordarla con sincera partecipazione, l'Amministrazione comunale parteciperà alla messa esequiale con il Gonfalone listato a lutto scortato da agenti in alta uniforme. Il Sig. Sindaco, a nome di tutta l'Amministrazione, si unisce al dolore della famiglia alla quale esprime le più sincere condoglianze.