Rt: presto la nomina di un controllore incaricato del monitoraggio dei servizi

Novità in arrivo per Riviera Trasporti: la società potrebbe prossimamente nominare un controllore incaricato di verificare il rispetto degli accordi legati al servizio di trasporto pubblico. La richiesta sarà avanzata nell'assemblea prevista a inizio marzo e punta a garantire un monitoraggio più efficace e un controllo più pregnante sui disservizi segnalati dagli utenti.

"Da quando sono parte dell'ente - commenta l'assessore Giuseppe Sbezzo Malfei - ammetto di aver riscontrato difficoltà io stesso a capire come si evolvessero questi riscontri sui mancati servizi e le risposte. Il che crea disagio all'utenza, che non sapeva a chi rivolgersi". Con l'introduzione di questa figura si punta a responsabilizzare l'ente affidante, in questo caso la provincia, e a individuare più chiaramente chi deve intervenire in caso di problemi.

Il nuovo controllore si occuperà di verificare la corretta esecuzione del servizio e fornirà un punto di riferimento per i Comuni coinvolti, come Sanremo, Ventimiglia, Taggia, Imperia e Andora, permettendo loro di ottenere risposte più rapide e precise su eventuali disservizi.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle recenti modifiche allo statuto di Riviera Trasporti, che verrà discusso durante il prossimo consiglio comunale. La società ha infatti dovuto riscrivere il proprio regolamento dopo la decisione della provincia di procedere con l'affidamento in house del trasporto pubblico. Tra le nuove clausole introdotte, vi è la possibilità per il socio pubblico di valutare il corretto funzionamento dell'azienda.

Il Comune di Sanremo, che detiene lo 0,022% di RT, sarà chiamato a esprimersi in consiglio comunale sull'approvazione del nuovo statuto, un passaggio che riguarderà anche altri comuni del territorio.

L'obiettivo è garantire un servizio di trasporto pubblico più efficiente, trasparente e rispondente alle esigenze dei cittadini, mettendo in atto un sistema di controllo più rigoroso rispetto al passato.