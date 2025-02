Sanremo: interrogazione su infiltrazione d’acqua a Casa Serena, lavori imminenti

Nei giorni scorsi, un’infiltrazione d’acqua è stata riscontrata a Casa Serena, portando il tema all’attenzione del consiglio comunale. La situazione, definita dal consigliere Antonino Consiglio ormai “non più tollerabile”, ha sollevato preoccupazioni e richieste di chiarimenti.

L’assessore Fulvio Fellegara ha risposto all’interrogazione, confermando che il problema era già noto e che in passato si era già intervenuti per risolverlo. Tuttavia, le forti piogge dell’estate scorsa hanno aggravato nuovamente la situazione. Anche in autunno si erano verificati episodi simili, motivo per cui si è atteso un sopralluogo tecnico per stabilire le azioni più appropriate.

Ulteriori ritardi sono stati causati dalle precipitazioni di gennaio, ma ora il Comune ha programmato un intervento completo sul tetto del salone interessato dall’infiltrazione. I lavori dovrebbero iniziare già dalla prossima settimana, con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema.