Sanremo: possibile nuovo canone per l'occupazione delle strisce blu dei parcheggi. Proposta in discussione nel consiglio comunale

Possibili novità in arrivo sul canone unico: dall'ufficio Suap è arrivata la proposta di aumentare del 50% il canone per l'occupazione delle strisce blu dei parcheggi a fini commerciali. Una modifica che sarà oggetto di discussione già del consiglio comunale previsto per giovedì 27 febbraio, nel quale si ragionerà se renderlo effettivamente oggetto di esame per le assise future oppure no.

Il dubbio è se la pratica possa entrare a far parte del regolamento già a partire dal 2025 o se valutarne un inserimento più avanti, con una discussione sul piano tariffario che dovrebbe essere poi inserita al 2026. Non è comunque esclusa l'opzione che non vengano effettuati cambiamenti nelle tariffe: la discussione in consiglio servirà proprio a capire se la questione è di interesse per l'amministrazione, se può essere per la politica locale un punto su cui confrontarsi e dibattere, ma appunto non è detto che si sceglierà di procedere in tal senso.

L'ipotesi più probabile è che per il momento la faccenda venga tenuta in stand by, nell'attesa di dati finanziari più esaustivi anche a livello di entrate nelle casse comunale.

La scelta quindi per ora è di non portare un cambiamento diretto sulla questione del canone in tal senso: verrà approvato un nuovo regolamento (da direttive ricevute) per quanto riguarda il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e mercatale, in quanto è stata riscontrata una stortura di regolamento, per cui verranno ridotte parte delle sanzioni previste, essendo stato riscontrato un eccesso di sanzionamento nei confronti .