Ventimiglia, posti auto con illuminazione a led: inaugurato il nuovo parcheggio a Calvo (Foto e video)

Nuovo parcheggio pubblico a Calvo, frazione di Ventimiglia. E' stato inaugurato questa mattina alla presenza di autorità civili, locali e regionali, della polizia locale e dei cittadini.

Un intervento molto atteso dagli abitanti della frazione. “E' un'opera pubblica che era molto attesa dai cittadini" - dice il sindaco Flavio Di Muro presente al taglio del nastro insieme agli assessori Domenico Calimera e Adriano Catalano e ai consiglieri comunali Simone Bertolucci e Giovanni Ascheri - "Mi fa particolarmente piacere inaugurare con l’Amministrazione comunale quest'opera che è stata davvero sofferta e con molte rivisitazioni, alcune questioni le abbiamo risolte noi nell'ultimo periodo. Non si tratta di inaugurare solo un parcheggio con 27 nuovi posti auto, perché c'è anche un arredo urbano di una certa qualità, luci nuove a led che si accendono con il crepuscolare, guard rail nuovo, opere in legno e l'allargamento della strada. Con questo intervento diamo una risposta alle legittime richieste degli abitanti della zona. Ringrazio tutti coloro che si sono dati da fare per la realizzazione di questa bella opera: il dirigente Sciandra, il direttore dei lavori, l'architetto Allavena, il collaudatore, l'ingegnere Cialone, gli uffici comunali, l'impresa Fratelli Carminati, che ha realizzato i lavori e da cui abbiamo scorporato gli oneri di urbanizzazione della cava, e i consiglieri regionali neo eletti per la presenza Walter Sorriento e Luca Lombardi. Ringrazio il comitato di quartiere che è sempre presente e attento e ha organizzato un delizioso buffet per festeggiare questo traguardo".

"Desidero esprimere un sentito ringraziamento all'Amministrazione comunale per l'invito all'inaugurazione di questo parcheggio, un'opera fondamentale per la nostra comunità" - afferma il consigliere regionale Walter Sorriento - "Mi unisco ai ringraziamenti già espressi dal sindaco di Muro verso tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante infrastruttura, che risponde alle esigenze dei residenti di Calvo e rappresenta un concreto miglioramento della vivibilità del nostro territorio".

I lavori, rientranti nel primo lotto funzionale, di pulizia e sondaggio per la realizzazione del parcheggio pubblico erano iniziati un anno fa ma il progetto era stato voluto dall'ex Amministrazione Scullino per risolvere la problematica riguardante la sosta delle autovetture lungo la strada e garantire così sicurezza stradale.