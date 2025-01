Bordighera: bollette di Rivieracqua alle stelle, Pallanca (FdI) "Condividiamo le affermazioni del Sindaco Ingenito"

"La fine del 2024 ha portato come sgradito regalo ai cittadini di Bordighera le bollette dell’acqua emesse da Rivieracqua. Molti contribuenti si sono visti recapitare dei bollettini di pagamento con importi stratosferici a causa dell’applicazione della tariffazione unica anche sul conguaglio dal 2022”.

Interviene in questo modo il Segretario di FDI, Giacomo Pallanca anche a nome dell’Assessore al Commercio Martina Sferrazza e del Capogruppo Massimiliano Di Vito. “Eravamo consci – prosegue Pallanca – che, con la tariffazione unica, le bollette per le utenze di Bordighera sarebbero aumentate non di poco, la nostra tariffa è sempre stata una delle più moderate della provincia di Imperia, ma con l’applicazione della retroattività anche dal 2022 abbiamo passato il segno. Non entriamo nel merito tecnico della possibile applicabilità della retroattività ma giudichiamo intollerabile applicare l’attuale tariffa anche al conguaglio su anni passati quando gli utenti avevano già pagato al Comune di Bordighera i loro consumi”.

“Il Comune di Bordighera, a partire dalla Commissione straordinaria, alla Amministrazione Pallanca e poi con l’Amministrazione Ingenito ha sempre cercato di scongiurare l’ingresso del nostro Comune nel Consorzio Rivieracqua, non per una questione di campanilismo territoriale , ma perché i quadri economici e gestionali del Consorzio hanno sempre dimostrato un problema di Governance e solidità patrimoniale. Problema così acuto e strutturale che alla fine, per scongiurare il fallimento della società , è stato deciso e attuato l’ingresso di un partner privato , la società ACEA, la quale a fronte di una dote di 40 milioni di euro ha acquisito il 48% delle quote consortili. Le paure del passato oggi si sono materializzate a spese dei nostri concittadini; l’applicazione anche della retroattività al 2022 della tariffa è un danno economico incalcolabile sia sui cittadini che su tutte le attività produttive, commerciali del nostro territorio; in modo particolare il comparto agricolo, che già combatte quotidianamente con un mercato globale al ribasso , vede seriamente compressa la sua competitività e il suo futuro lavorativo”.

“Abbiamo letto le dichiarazioni del Sindaco Ingenito – termina Pallanca - e condividiamo con lui la netta posizione, Fratelli d’Italia con i suoi eletti sarà al fianco dei cittadini e promuoverà ogni atto che li tuteli da inutili gabelle che hanno come solo fine riequilibrare il bilancio di Rivieracqua; quest’ultimo , come noto a tutti , è il risultato delle scelte scellerate fatte da pochi nel passato, anche di coloro che oggi si ergono difensori dell’indifendibile".