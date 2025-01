Bordighera: utenti di Rivieracqua sul piede di guerra per le bollette 'pazze' ricevute, la protesta corre sui social

A Bordighera scatta la ‘guerra’ delle bollette di Rivieracqua e lo fa sui social network. Sono arrivate agli utenti, infatti, bollette particolarmente salate, con conguagli che ricordano quelle dei mesi scorsi in altre città dell’estremo Ponente e che hanno fatto sobbalzare sulla sedia tanti cittadini.

Ora sembra stia toccando ai residenti della città delle palme, tra cui alcuni che hanno segnalato il fatto anche alla nostra redazione. ‘Botte’ da 1.000 euro o anche di più, che ovviamente finiscono nel tritacarne dei social dove gli utenti chiedono ‘lumi’ ai colleghi colpiti dalla stessa sorte.

Negli ultimi giorni di dicembre, lo ricordiamo, uno sparuto gruppo di utenti si è recato negli uffici di Rivieracqua, coordinati da Luca De Pasquale, conosciuto anche per essersi candidato a sindaco di Sanremo. Dopo quella riunione in molti lo hanno contattato e non è escluso che altri lo facciano proprio da Bordighera.