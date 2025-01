Da Bordighera e Sanremo fino ad Arma di Taggia, tutti uniti contro le maxi bollette di Rivieracqua: "Insieme ce la faremo"

Grande partecipazione e spirito di coesione hanno caratterizzato l'incontro tenutosi nel tardo pomeriggio di oggi presso la sala delle opere parrocchiali di Arma di Taggia, dove oltre 100 cittadini si sono riuniti per discutere delle maxi bollette ricevute nelle ultime settimane da Rivieracqua. La problematica, che ha coinvolto residenti da Bordighera a Imperia, passando per Sanremo, ha acceso un dibattito acceso ma costruttivo, volto a trovare soluzioni rapide ed efficaci.

Protagonista dell’evento è stato l’avvocato Enrico Panero, del Foro di Imperia, ormai figura di riferimento per queste controversie. Con chiarezza e competenza, Panero ha illustrato le possibili azioni legali e i passi da intraprendere per affrontare una situazione che sta mettendo a dura prova famiglie e aziende locali.

Tra i partecipanti, molti hanno voluto condividere le proprie storie, evidenziando come le cifre delle bollette abbiano raggiunto livelli insostenibili: alcune famiglie hanno ricevuto richieste di pagamento superiori ai 10mila euro, altre di cifre inferiori ma sempre difficili da pagare. Nonostante le difficoltà personali, il clima della serata è stato improntato alla solidarietà e alla collaborazione. “Dobbiamo essere uniti e risolvere questo problema al più presto”, ha dichiarato uno dei presenti, raccogliendo applausi convinti da parte della platea. Un sentimento condiviso da molti, che hanno sottolineato l'importanza di agire in modo collettivo per esercitare maggiore pressione sulle istituzioni e sull’azienda.

L'incontro ha rappresentato non solo un momento di confronto, ma anche un'occasione per organizzare azioni comuni. Il messaggio lanciato da Arma di Taggia è chiaro: solo uniti si può fare la differenza.